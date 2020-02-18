和碩昆山廠留才 大手筆祭留任獎金人民幣4,500元

和碩集團旗下iPhone重要生產據點中國大陸昆山廠（世碩），由於過年前趕工，春節生產人力相對充足，不過為了避免農曆年後離職潮，據悉，世碩大手筆留才，祭出相對往年高的每人留任獎金人民幣4,500元，以加緊趕工第二代iPhone SE。

和碩主要生產iPhone據點位於華東地區，其中以上海昌碩及昆山世碩兩大廠區為主，因應中國政府防疫規定，兩大廠區都延至10日復工。

儘管歷年首季皆為消費電子淡季，但由於今年第一季相對往年，和碩訂單量有所增長，因此，今年春節廠區留守人力也相對較多，以因應龐大訂單。

在春節之後，代工廠往往有一批離職潮，加上今年碰上新冠肺炎（COVID-19）疫情，導致各廠鬧人力荒，因此世碩大手筆砸下每人留任獎金人民幣4,500元，遠高於往年獎金水準。

據了解，由於第二代iPhone SE 推出在即，身為主要代工廠之一的和碩，昆山廠肩負主要生產重任，因此大手筆祭出獎金，希望藉此留住製造人力，穩住產能。

對此，和碩表示，不評論單一客戶及產品。業界指出，代工廠每年在人力需求高的時期皆會祭出留任獎金，包含下半年的消費性電子旺季，以及春節前後。

相反於世碩大手筆留才，目前位於上海的昌碩近期並未招工。在兩大廠區之外，和碩中國據點尚有名碩電腦（蘇州）、康碩電子（蘇州）、旭碩科技（重慶），目前普遍已復工，但對於復工率及復工狀況，和碩並未提供細節。

和碩董事長童子賢先前已預警，疫情將導致人力需求緊張;受到中國地方政府防疫規定影響，目前大陸台商工廠仍普遍處於缺工狀況，預期代工廠最快要到第二季人力才會回到正常水準。

知名蘋果分析師、天風證券郭明錤先前預估和碩復工狀況。主要生產iPhone 11的上海廠，同時也是研發下半年新款iPhone據點所在，已在2月3日復工，復工率約九成，但因2月發薪後工廠會有離職潮，預計復工率降至60-70%以下。

至於和碩昆山廠，主要生產iPhone SE 2，原預計10日復工，目前已推遲至少數日，估復工率約40-60%。