開學收心好幫手 ! 趨勢科技提供「收心三步驟」

全球網路資安解決方案廠趨勢科技，為協助家長輔導孩子養成良好的3C使用習慣，日前與教育部攜手合作，推出網路守護天使2.0「PC-cillin家長守護版」，可以避免孩子上網時瀏覽到不當內容，更可建立正確的網路使用觀念，是開學收心必備的法寶之一，協助家長在開學前一步步管理孩子上網時間，回歸正常作息。

同時，趨勢也提供「上網收心三步驟」，包括「不逼迫，了解孩子狀態先」、「不擔心，打造安全上網空間」、以及「不限制，制定雙方共同規則」等，助孩子恢復正常作息。

趨勢表示，對於開學收心的準備，特別結合網路守護天使2.0 PC-cillin家長守護版功能，在開學前提供家長上網收心三步驟，不僅輕鬆調整生活節奏，更協助打造正向親子關係。