鴻海新建土城口罩廠 拚3月日產100萬片、配合徵用

鴻海集團在土城廠區新建口罩工廠「鴻騰醫材製造」，建置十條產線，一條產線十萬片口罩，日產100萬片口罩。新北市政府指出，今（17）日已進行場勘，預計3月上線量產，鴻海表示初期配合中央徵用政策；不過，經濟部對此態度保留，強調僅徵用「符合標準的醫療口罩」。

新北市政府說明，鴻海集團2月5日與新北市接洽，正式提出申請在土城建置口罩生產工廠，名為「鴻騰」，新北市府指出，除了工業區立體化衝第一，拚防疫也衝第一，協助張羅口罩生產所需原物料、機器設備等，並以最快行政流程輔導工廠登記流程，預計3月起日產百萬片口罩，為國內首家自發生產口罩的企業。

新北市官員坦言，鴻海原先預計保留部分徵用比率給鴻海員工及新北市民，盼新北市府幫助鴻海與中央溝通；但官員說，新北市府鼓勵業者配合中央防疫政策，共赴國難，而鴻海也在下午正式表態，徵用期間不會將醫療口罩留為自用。

新北市官員轉述，「鴻海決定初期生產的口罩，將優先供應給社會需要的人，包括：司機、幼兒園老師等；至於供應給集團員工口罩，已經決定放在疫情平穩後。」

不過，經濟部工業局官員對此卻意外保守回應，強調「徵用口罩須符合醫療防疫標準」，並沒有一口咬定全數徵用。官員指出，昨（16）日晚間已親自與鴻海董事長劉揚偉通過電話，但目前未提供具詳細規劃多少比率的產線作為生產醫療口罩，尊重企業決定。

至於是否同意鴻海保留部分比率自用，經濟部官員也未正面回應，並說，如果是要給集團用，過濾防塵的等級就不同，這部分鴻海還沒講清楚，也還要看鴻海的口罩機器長什麼樣子，現在無法回應。

經濟部官員說，如果是半導體無塵室的口罩，就不在徵用範圍，鴻海口罩必須先取得國家醫療等級的認證，才符合中央徵用規範；據他所知，鴻海規劃生產口罩不見得全數為醫療用的抗病毒口罩。

新北市經發局表示，上周邀集新北市智慧產業、生技產業聯盟及五大工業區理事長討論，將現有未使用的無塵室提供轉作口罩生產，新北市府能提供專案輔導；而鴻海大企業集團在此時能率先投入口罩生產，具有示範性效果，拋磚引玉。