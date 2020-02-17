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凱基：新冠肺炎若1季內獲控 全球經濟可維持復甦軌道

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，凱基投顧認為，金融市場已相當程度反映利空，只要疫情在1季內獲得控制，加上5G、美中貿易協議等利多加持，今年全球經濟仍可維持在原先預估復甦軌道，帶動製造業邁入成長。

凱基投顧指出，新冠肺炎疫情對產業影響，除觀光、旅遊、餐飲、航空等短期受到衝擊外，中國大陸封城與停工也影響短期產能供給以及消費動能，並連帶影響中國大陸手機或5G手機需求以及基地台建置速度。

不過，中國大陸生產線中斷也引發許多產業轉單至台廠，可能造成面板、被動元件、記憶體等產業短期供需吃緊。

凱基投顧分析，短期包括口罩與疫苗等防疫相關類股，以及線上遊戲、電子商務等宅經濟相關股可望受惠；長期因疫情會更凸顯廠商過去將產能過度集中於中國大陸的風險，加速全球供應鏈重組，連帶支撐工業自動化、雲端資料中心／伺服器、商辦／工業土地等需求。

凱基投顧表示，新冠肺炎疫情對經濟的衝擊將大於2003年的SARS，主要由於今日中國大陸經濟規模已成長至當年4倍，且各國政府因應疫情擴散而對中國大陸進行鎖國措施，並減少對中國旅運規模，而當地消費市場以及供應鏈也一定程度出現停擺。

相較SARS，中國這次斷然進行封城措施，且目前各國已針對新冠肺炎病毒拆解出基因序列，預計最慢6個月即可研發出治癒的疫苗，凱基投顧預計疫情可能較SARS更快容易受到抑制。

凱基投顧預估，新冠肺炎疫情如果能在未來1個季度內回穩，對今年全球、中國大陸、台灣的GDP衝擊分別約0.2%、0.1%~0.6%、0.1%~0.4%，儘管疫情將影響短期全球經濟活動，但在疫情最高峰過去後，遞延性的消費將使下半年成長動能更為強勁。

凱基投顧 疫情 新冠肺炎
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