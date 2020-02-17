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鴻海在土城設口罩廠日產100萬張 月底完工3月起量產

聯合報 / 記者張曼蘋／新北即時報導
新冠肺炎疫情嚴峻，全台仍有民眾搶不到口罩。圖／報系資料照
新冠肺炎疫情嚴峻，全台仍有民眾搶不到口罩。圖／報系資料照

新冠肺炎疫情嚴峻，全台仍有民眾搶不到口罩鴻海集團將在新北市土城工廠開設口罩生產線，日產100萬張口罩。新北市長侯友宜今天證實，集團在本月初有派人與市府接觸。新北市經濟發展局長何怡明也說，預計月底口罩工廠就會建置完全，隨後場勘結束，預計3月就可以開始量產。

鴻海集團將在原本的土城廠區自建口罩工廠，10條產線，一條產線10萬口罩，日產100萬張口罩。何怡明表示，主要協助介紹原物料廠商及口罩的生產機器廠商等給鴻海，目前還在協助處理相關流程，正辦理自動化設備組裝作業中，預計開始安排場勘及登記作業。

何怡明說，當初發現口罩不夠用時，有鼓勵新北市有閒置無塵室等工廠，看是否有意願轉作口罩工廠，而鴻海集團接觸時，也說希望能回饋新北市民，且訴求是在徵用口罩期間配合中央徵用，但徵用期過後，看是否能優先回饋口罩給新北弱勢、教育等相關機構。

何怡明也說，的確有協助鴻海加速流程，希望能在短時間內協助建置工廠，預計月底口罩工廠將建置完全，後續等到場勘結束，預計3月就可以開始量產。

侯友宜今天也證實，鴻海2月初有派人與市府接觸，要在土城開設口罩生產線，「這是好事」，目前應該還在建置，若建置好，他會去了解。

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