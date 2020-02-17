鴻海在土城設口罩廠日產100萬張 月底完工3月起量產

新冠肺炎疫情嚴峻，全台仍有民眾搶不到口罩，鴻海集團將在新北市土城工廠開設口罩生產線，日產100萬張口罩。新北市長侯友宜今天證實，集團在本月初有派人與市府接觸。新北市經濟發展局長何怡明也說，預計月底口罩工廠就會建置完全，隨後場勘結束，預計3月就可以開始量產。

鴻海集團將在原本的土城廠區自建口罩工廠，10條產線，一條產線10萬口罩，日產100萬張口罩。何怡明表示，主要協助介紹原物料廠商及口罩的生產機器廠商等給鴻海，目前還在協助處理相關流程，正辦理自動化設備組裝作業中，預計開始安排場勘及登記作業。

何怡明說，當初發現口罩不夠用時，有鼓勵新北市有閒置無塵室等工廠，看是否有意願轉作口罩工廠，而鴻海集團接觸時，也說希望能回饋新北市民，且訴求是在徵用口罩期間配合中央徵用，但徵用期過後，看是否能優先回饋口罩給新北弱勢、教育等相關機構。

何怡明也說，的確有協助鴻海加速流程，希望能在短時間內協助建置工廠，預計月底口罩工廠將建置完全，後續等到場勘結束，預計3月就可以開始量產。

侯友宜今天也證實，鴻海2月初有派人與市府接觸，要在土城開設口罩生產線，「這是好事」，目前應該還在建置，若建置好，他會去了解。