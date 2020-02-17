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和碩設越南子公司 投逾45億元

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

和碩（4938）今（17）日公告，董事會決議通過投資設立越南子公司PEGATRON VIETNAM COMPANY LIMITED，並是直接持有100%之子公司，交易總金額1.5億美元（約逾新台幣45億元）。和碩說，資金來源主要是自有資金，是公司業務需求之長期投資。

和碩董事長童子賢先前去年11月曾提過，和碩在東南亞布局上未來兩年可能會聽到和碩在談越南與印度等其他區域，但究竟要去哪裡設新廠，還得跟客戶討論達成共識。

和碩 越南
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