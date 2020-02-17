夏普日本推首款5G智慧手機 價格保密

夏普今日宣布，於日本發布2020年第1季上市的5G智慧旗艦機種「AQUOS R5G」，為日系品牌中第一家推出5G手機的公司。該款新機配合日本5G傳輸商轉時間，台灣夏普則視台灣5G商轉時程規劃上市，至於定價則仍保密到家。

夏普強調，運用5G傳輸技術高頻寬、低延遲、傳輸速度快等特點，達到可在幾秒鐘下載大容量的影片，並可以將相機拍攝的影片快速上傳到雲端。

夏普說明，SHARP AQUOS R5G搭載8K廣角相機鏡頭，能拍攝出8K超高清解析度（7680X4320像素）的廣角照片與影片，清楚記錄每個人臉細節。延續AQUOS R3自主開發的手機AI 功能，可自動辨別影片中的人或寵物，隨意進行縮放和播放。