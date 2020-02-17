訊連助攻防疫 免費提供各大專院校U會議與U簡報

因應新冠病毒（COVID-19）防疫需求，各大專院校對於無法進教室上課的學生，可以線上直播或視訊會議方式授課或進行討論。多媒體領導廠訊連（5203）宣布，免費提供各大專院校「U會議」與「U簡報」。可於即日起至U官方網站免費申請。

訊連表示，因應新冠病毒疫情，各大專院校已將開學日延後至3月初後，但仍有許多國際學生或居家隔離的學生無法如期回到校園上課，因此各校教務單位勢必需要擬定遠距教學配套方案。

為支援國內高教此緊急需求，訊連即刻推出「U 校園防疫專案」，免費提供各大專院校「U簡報」與「U會議」，每校各50套、市值100萬台幣的線上直播及視訊會議系統，於防疫期間，協助各大專院校快速打造遠距教學平台。即日起至2020年7月31日止，可於訊連U整合通訊官方網站進行申請。

訊連黃肇雄執行長表示，防疫是台灣各界齊心努力的課題，訊連很榮幸能為防疫盡一份心力，協助全台各大專院校在防疫時期，使用遠距教學及視訊會議來解決學生無法返校就學的難題。

訊連指出，其「U 簡報」可提供高達500人同時觀看的線上直播。教師端可透過個人電腦，整合簡報、視訊、語音及白板進行課程直播。學生端可使用個人電腦及行動裝置觀看課程直播，並於課程中使用聊天室進行互動。訊連科技「U 會議」的線上會議室可提供高達100人參與會議，可用來進行小組討論，或透過螢幕分享方式進行線上簡報。