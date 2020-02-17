聯強經營印尼有成 耕耘10年獲利成長18倍

聯強（2347）挺進印尼報捷！聯強今（17）日表示，自2011年開始經營印尼市場，今年將邁入第10年，統計至2019年為止，營收較投資前的2010年成長6倍，獲利更增加高達18倍；年複合營收與獲利成長分別達25.1%與37.5%，經營成果相當亮眼。

聯強印尼高階主管日前在聯強台灣總部進行年度策略會議，聯強印尼執行長Agus Honggo Widodo表示，2019年聯強印尼在新產品代理權與銷售通路拓展方面，均有顯著斬獲，營收達新台幣270億元，較前一年成長將近20%，獲利更有超過20%的成長幅度，穩居市占率第一大的龍頭地位，並持續拉大與競爭對手的領先差距。

聯強事業開發副總裁杜書全指出，印尼擁有2億6,000萬人口，是全球第四大人口大國，近十年經濟成長率都在5、6%以上，極具發展潛力。聯強印尼代理包括英特爾（Intel）、微軟、蘋果、惠普、戴爾、思科、希捷、三星等超過90個全球知名品牌，在全印尼有20個銷售據點，業務覆蓋全印尼150個城市，服務超過4,500家通路客戶。

此外，聯強印尼在2018年正式通過印尼政府的認證，成為少數可參與政府標購案的供應商。相關業務在2019第一年即成長將近10倍，將形成聯強印尼於2020年持續成長的另一個重要引擎。

展望今年，聯強印尼在產品引進、銷售通路拓展與營運機制持續強化三管齊下，並看好安控、電競、商用、政府標案與行業產品市場的成長，營收可望持續維持兩位數的高速成長。尤其在2019年2月底耗資6億元於雅加達興建完成運籌中心後，進一步提升儲配貨效率、提升客戶滿意度並降低運籌成本，獲利亦可望有兩位數的高速成長。