8吋晶圓持續吃緊 世界先進上半年營運看俏

晶圓代工世界先進（5347）本週五（21日）舉行法說會，在8吋晶圓產能持續吃緊，大尺寸面板驅動IC、超薄屏下指紋辨識、電源管理IC及CMOS影像感測器等對8吋產能需求強勁，加上新加坡產能助陣，法人預料上半年業績成長力道強勁，訂單能見度至第二季底，全年營收雙位數成長不變。

8吋晶圓自去年即傳出產能吃緊，晶圓龍頭台積電即表示8吋晶圓產能接近滿載，聯電亦看好8吋晶圓代工需求，一般預料，世界先進本季法說會可望釋出佳音，縱然短期半導體產業受武漢新冠肺炎干擾，然而5G、AI、車用、4K8K高解析趨勢不可擋，疫情一旦獲得控制，緊接而來追單及急單將大量湧現。

世界先進去年底開始受惠於大尺寸面板驅動IC庫存去化告一段落，庫存回補訂單升溫，使得去年第四季營收優於先前法說會預期，今年1月在工作天數減少之下，單月營收仍達23.75億元，優於市場預期，面板驅動IC需求力道持續，法人預期上半年持續受惠於東奧帶動大尺寸面板驅動IC需求。

智慧型手機朝向多鏡頭發展，車用、安防系統對CIS元件需求有增無減，全球CIS產能持續吃緊，尤其在200萬畫素低端CIS元件產能需求激增，世界先進有機會在CMOS影像感測器產能需求外溢之下，大啖CIS元件商機。而今年手機終端產品受惠於5G趨勢帶動，辨識晶片朝向超薄屏下指紋辨識邁進，間接帶動上半年指紋辨識IC投片量大增，對8吋產能需求不減。