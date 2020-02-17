防疫 宏達電VIVE Sync展開測試版本計畫

為協助抵抗疫情衝擊，宏達電（2498）今（17）日宣布將自2月19日起，台灣、中國大陸、香港與澳門的VIVEPORT會員將可免費使用VIVEPORT INFINITY無限制虛擬實境訂閱服務一個月，提供用戶在防疫居家期間更多休閒選擇；另外，將展開VIVE Sync測試版本計畫，邀請特定使用者參加體驗，協助因疫情期間，遠距辦公、不便出國差旅或拜訪客戶的企業人士。

宏達電表示，VIVE Sync是HTC推出的一款VR多人協作和遠端會議軟體，內含七種語言介面，用戶可通過虛擬實境技術，進行虛擬實境會議，所有人都能化身為虛擬人共同協作，在真實的環境中融合虛擬的物品，同時能免費體驗3D繪圖、視頻播放、語音轉文字、使用iOS自訂形像與一鏈上傳檔至OneDrive及創建虛擬會議室等多項功能，可滿足不同企業用戶需求。

宏達電指年，2月19日起至3月31日，將開放VIVEPORT會員將可以免費使用VIVEPORT INFINITY一個月，會員可以無限制體驗所有應用和遊戲，既方便學生在家學習，又滿足會員在防控疫情期間的娛樂與健身需求。

宏達電說，最新款VR社交體驗「VRChat」是全球最大的虛擬實境社群，現也開放免費下載，用戶即日起即可下載安裝VRChat，體驗在家就可以與世界玩家面對面交流的新方式。