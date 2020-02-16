新冠肺炎嚴重衝擊百貨人流 龍頭百貨SOGO也出招了
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，直接衝擊觀光旅遊、交通運輸、休閒娛樂等相關產業，就連一向最需要「人流」的百貨公司，為穩住業績，近來也紛紛出招了，就連龍頭百貨SOGO都推出「全台免費配送服務」，以及針對針對國際精品、美妝保養、3C家電等商品，由SOGO安排專人送貨到消費者府上鑑賞選購，讓貴婦免出門，一樣可以快樂買。
SOGO表示，全民防疫期間，除了強化全台SOGO百貨賣場的電梯、手扶梯、專櫃及公共區域的消毒安全，同時也加強員工和專櫃人員的健康自主管理，確保消費者來店購物的安心、安全。同時，也因應消費者此段期間購物，需求推出多項便民服務。
SOGO指出，自2月3日起SOGO iStore推出防疫商品專區。多款防疫概念商品上線，便利消費者online購買，推出不到二周便較去年同期業績成長超過300%。
有感於這波消費者網購的需求，除了現有防疫概念商品外，SOGO也將陸續增加食品及民生用品。同時，SOGO也與遠傳Friday購物平台擴大合作，網購雙平台發揮1+1大於2的集團縱效，便利消費者一指購物的需求。
此外，SOGO也推出「Store2Door」服務，針對國際精品、美妝保養、3C家電等商品，由SOGO安派專人送貨到消費者府上鑑賞選購。貴婦免出門，一樣可以快樂買。
另，還有「全台免費配送服務」，且可 A地購買B地收貨，無論是為人子女想要購買防疫商品送給父母，或者為人父母想要照顧外地子女，都能幫消費者全台免費配送。
此外，SOGO也與美食外送平台foodpanda合作，全台45家SOGO百貨專櫃美食，均可以透過foodpanda外送到家。
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