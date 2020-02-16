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落實有效隔離 居家隔離個人定位追蹤系統成利器

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南科管理局媒合園區廠商試行「居家隔離個人定位追蹤系統」，安裝在民眾手機後，不僅可快速精確定位，還能自動量測體溫並回傳，減少防疫人員奔波壓力。圖／南科管理局提供提供

為降低防疫漏洞，科技部南科管理局媒合園區廠商試行「居家隔離個人定位追蹤系統」，安裝在民眾手機後，不僅可快速精確定位，還能自動量測體溫並回傳，減少防疫人員奔波壓力。

南科管理局AI創新自造基地與StarFab去年起合作推動TAIRA計畫 （Taiwan AI Robotics Accelerator），透過TAIRA來媒合園區廠商及優秀新創團隊，加速AI產業發展。

近來傳出多起民眾自主隔離卻失聯趴趴走，讓外界繃緊神經，南科管理局媒合邁特電子、司圖科技合作共創「居家隔離個人定位追蹤系統」，經反覆試驗，日前在公有雲場域定位與環境生理監測技術研討會中正式亮相，將逐步推廣給醫療機構與政府單位作為疫情防治使用，未來也可作為各類追蹤居家照護使用。

南科管理局說，因應新冠肺炎疫情，政府所提供2000支定位監控手機，數量恐不足，且技術面上尚未掌握在室內平行、垂直移動的位置資訊，近日也發現有人不受監控趴趴走，防疫作業恐出現漏洞。

經推出有效居家隔離個人定位追蹤系統，可直接安裝在個案手機上，也能相容其他APP程式，幾次測試已能大規模運行。

而這套系統可透過光學鏡頭、光達（LiDAR）、超音波等感測設備來結合世界最小的雲端無線定位裝置，提供更精確、快速的室內定位，還能藉由世界最小體溫貼片來自動回傳受測者體溫，並可通報發燒警示，既能夠有效幫助居家隔離者了解自身健康狀況，又能降低防疫追蹤的漏洞。

南科管理局說，運用「居家隔離個人定位追蹤系統」，政府在維持原有防疫策略之外，也能在隔離者居所設置體溫監測平台，協助民眾佩戴體溫貼片，自動化回報過程，減少防疫人員奔波壓力。

而透過室內定位科技，在遠端掌握隔離民眾是否外出，減少里長和警察需實體拜訪次數；體溫貼片能持續量測體溫並發出發燒警示，不僅可以協助民眾更加了解自身健康狀況，也能在第一時間聯絡醫護人員前往協助，協助政府或企業掌握檢疫隔離人員動向。

居家隔離個人定位追蹤系統說明圖。圖／南科管理局提供提供

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