蘋果攻5G天線 台廠利多

消息人士透露，科技大廠蘋果（Apple）已決定，自行設計支援第五代行動通訊（5G）的iPhone天線。

蘋果傳出擬自行設計5G天線，預料將更深化與台灣天線模組軟板業者的合作，尤其5G高頻天線將以液晶高分子材料（LCP）為主，不僅單價較高，每支手機使用的條數也較4G手機多，有利台郡、嘉聯益、臻鼎-KY等台灣供應鏈。

財經雜誌Fast Company報導，蘋果正在考慮放棄使用手機晶片大廠高通（Qualcomm）為5G版iPhone設計的QTM 525毫米波天線模組，因為蘋果希望5G新機採用流線型的工業設計，但高通此模組可能裝不進蘋果期望的機型設計。

高通將供應驍龍X55數據晶片，給預計今年秋季問世的5G版iPhone；三星電子的Galaxy S20系列新機也使用這款晶片。

報導指出，蘋果通常依據好幾種方式進行設計，目前正致力於另一款設計，同時使用高通的數據機和天線，今年稍後也可能預設採用這個選項，但屆時蘋果將須接受比預期設計更厚一點的5G新機。高通表示，QTM 525天線模組能支援厚度小於8釐米的5G手機。

科技新聞網站The Verge報導，蘋果還沒決定是否要在預計今年推出的5G新機，就採用自行設計的5G天線。