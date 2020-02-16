折疊機 年銷量上看800萬支

新冠肺炎疫情延燒不僅讓MWC取消，市調機構也紛紛下修全球首季手機出貨量，不過價格高昂的折疊手機，仍吸引高端用戶目光，不僅投入的手機業者增加，今年出貨估將大增到800萬支，2025年上看1億支。

三星今年新推出的折疊機Galaxy Z Flip雖然售價達48,880元，13日開放預購後，三星商城不到6小時即銷售一空。今年初在台上市的Galaxy Fold，售價68,888元，一開賣也很快售罄。顯見創新的高科技產品，對金字塔頂端消費者仍有相當大吸引力。

市調機構Strategy Analytics預測，全球折疊手機出貨量，將從去年不到100萬支，今年預計達800萬支，可望成為未來十年內高階智慧機市場增長最快的產品。其中最領先的品牌是三星和華為。

目前三星已推出Galaxy Fold、Galaxy Z Flip兩種不同折疊方式的機種；華為除了Mate X，原預計在MWC發表後續機種Mate Xs，將在3月上市。另外聯想旗下的Moto，以及中國大陸品牌廠TCL也將陸續開賣折疊機種，瓜分部分市場。