鴻海陸廠衝產能 祭激勵獎金

鴻海傳出為了提升鄭州廠復工產能，對員工祭出人民幣3,000元（約新台幣 1.3萬元）的「防疫返崗激勵獎金」。

科創板日報引述多方消息來源指出，鴻海旗下富士康鄭州廠推出「防疫返崗激勵獎」，激勵對象為數位產品事業群鄭州在職員工，每人獎勵人民幣3,000元。

報導說，富士康為了保障工人們的安全已採取防疫措施，包括所有的工廠工人必須佩戴口罩、進行體溫測試等，同時在跟相關部門多次溝通後，鄭州工廠於2月10日小規模復工，不過產能卻處於低負荷狀態。

騰訊科技報導，之前產業鏈就傳出消息表示富士康已讓鄭州工廠於2月10日復工，復工率約在40％到60%。對於富士康來說，在鄭州的工廠是否第一時間復工至關重要，因目前全球有90%的iPhone都是出自這裡。

知情人士透露，富士康仍在爭取深圳工廠的復產時間，這些恢復生產的前提條件是，確保工人可以在安全情況下進行生產。有消息指出，富士康計畫在2月底前恢復在大陸50％的生產，並計畫在3月恢復至80%。

天風證券分析師郭明錤曾在報告中表示，鄭州富士康是iPhone最重要的生產據點，主要負責生產iPhone 11系列、iPhone SE2等，疫情將導致蘋果新產品生產、交付延遲rr會影響iPhone的銷售，預計2020年Q1的iPhone出貨量將下降10%。

按照郭明錤報告來看，上半年蘋果將發布七款新品，包括iPad Pro、MacBook Pro、MacBook Air、小型無線充電板、UWB標籤與高階藍牙耳機等，而最先亮相的是iPhone 9，預計會在今年3月發布。

至於iPhone 9，產業鏈認為蘋果總訂單量估逾3,000萬支，由於主打相對廉價的市場，這款手機將會大大提升今年iPhone整體出貨量。