八類消費電子 出貨全下修

新冠肺炎疫情衝擊中國大陸內需及部分零組件供應鏈斷鏈， 使智慧手機、筆電和汽車等八大消費性電子產品首季銷售將全數下修。集邦科技出具報告指出，八項消費性電子產品首季終端出貨量將下修5%~16%，估計對半導體產業衝擊會於第2季顯現。

集邦科技調查，受疫情影響，企業復工遞延，導致缺工、缺料，加上疫情造成人員減少外出，部分城市甚至封城或進行封閉式管理，物流配送卡關，影響消費需求，衝擊程度愈滾愈大。

集邦指出，由於大陸是全球最大消費電子產品市場，新冠肺炎疫情讓全球智慧手機、智慧手表、筆電、遊戲機、液晶監視器、液晶電視、智慧音箱和汽車等八大消費性產品，首季銷售將全數下修，其中智慧手機、智慧手表、筆電、智慧音箱等是重災區，估首季出貨量下滑一成，其中以智慧手表衰退逾16%最大、筆電次之達12.3%，智慧音箱也達12.1%。

集邦調查指出，智慧手表、智慧手環、真無線藍牙耳機（TWS）等產品組裝以廣東省、江蘇省、浙江省等地為主，雖然預估2月中陸續復工，但停產、缺工、缺料問題會造成第1季整體生產量下修，上半年預計推出的新產品也可能遞延。

但整體而言，穿戴裝置銷售高峰在下半年，包括Apple Watch等重點產品也在下半年發表，若疫情影響未延燒至第2季，整體穿戴裝置全年市場出貨表現偏向中性樂觀。

至於智慧手機出貨量 ，也將衰退10.4%，受到上游元件如被動元件和鏡頭供應吃緊影響，產量 為歷年來最低。

由於手機產業對大陸影響甚深，新冠肺炎的不確定不僅影響大陸經濟表現，在民眾消費力道減弱下，將對整體智慧手機產業帶來嚴峻考驗。

集邦預估今年全年手機生產總量預估為13.81億支，較去年衰退1.3%，為2016年以來的新低，且不排除會再下修。

至於對相關產業的衝擊，集邦預估在目前疫情仍未得到有效控制下，今年第1季大陸晶圓代工業者整體出貨可能下修，連帶影響下游的封測業者；台灣晶圓代工因多著眼於先進製程及特殊製程，首季產能仍維持高檔，預料衝擊要到第2季才會顯現。