非蘋新機搶市 首波供貨安啦

世界行動通訊大會（MWC）取消後，原定在MWC發表的非蘋旗艦機，紛紛延期或改為線上發表。至於首季非蘋新機的發售，包括三星、小米等首波出貨大致備妥，供應鏈也拚復工，以滿足後續市場需求。

2006年後即移師巴塞隆納的MWC，今年因新冠肺炎首度取消，MWC向為非蘋旗艦機發表的重要場合，各廠新機已箭在弦上，包括小米10已先舉行線上發表會，國際版的發表會將延後舉辦；索尼、realme、vivo新機改為同一時間線上發表；OPPO Find X2則將延到3月發表。

三星去年起已將旗艦機發表會從MWC改為提前在美國發表，Galaxy S20系列上周順利於舊金山亮相，依原定計畫在3月初開賣。三星在全球主要區域都設有生產據點，就近供應該區域市場需求，包括在歐洲、美洲、印度等都有組裝廠，如供應台灣市場的手機，是由越南廠製造生產。由於在大陸手機市占滑落，三星去年已關閉在大陸的手機組裝廠，成為此次受疫情影響最低的手機廠。

小米上周也首度採直播方式推出小米10系列，國際版雖將延後發表，但小米10系列14日在大陸首發，開賣1分鐘，全平台銷售額已突破人民幣2億元（約新台幣8.6億元）。分析師表示，由於小米銷售模式以線上為主，新機順利開賣，預估首季表現約與去年同期持平。

三星與小米在台供應鏈包括大立光、雙鴻、晶技、超眾、神盾、GIS-KY、富智康、英業達、友達、新鉅科等。

vivo在大會宣布取消前，即已表態退展，原規劃在現場展示的APEX 2020概念機，將另外擇期亮相，同時25日也將線上發表iQOO 3 5G手機。OPPO分拆的獨立公司realme，會在24日透過線上發表新機Realme X50 Pro 5G。

全球第二大手機廠華為在主辦單位GSMA宣布取消MWC後，尚未透露原訂在MWC發表的折疊機Mate Xs後續規劃，不過華為年度旗艦機P40系列稍早已傳出，將於3月下旬在巴黎發表。