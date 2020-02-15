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研勤人臉辨識系統強化眼眉辨識 讓戴口罩也能辨識

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

研勤（3632）今天公布，1月合併營收2,372萬元，月減15.7%、年減71.88％，主要受到農曆春節假期集中，工作天數影響行車紀錄器出貨數量。

研勤表示，去年開始衝刺的人臉辨識技術，因疫情持續擴大，預料非接觸式生物辨識管理將因衛生防疫考量，逐步取代傳統接觸式指紋辨識。目前「Face8台灣臉霸」主攻台灣國內金融大型企業、健身中心與長照機構，而研勤也強化眼睛、眉毛部位的細部辨識數據，無須拉下口罩也能精準辨識通關，將針對需要大量人流通過的健身中心、電梯門禁加強推廣力道，力拼全年接案量倍增，帶動研勤重回成長。

研勤指出，除了車安產品受到農曆春節工作天數減少，影響出貨，新冠肺炎疫情也影響中國地區零售業與車市銷售，既有車安產品已於2018年起持續降低比重，轉往較有需求的新興國家市場。

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