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鴻海武漢廠發出致員工第三封信 已提出復工申請

經濟日報 / 記者 蕭君暉/台北即時報導

鴻海武漢廠區配合當地政府政策延後復工，鴻海集團近期發出致武漢富士康員工的第三封信，信中提到，武漢廠區的復工申請已提交相關部門審批，同時進行復工前各項準備工作，保障後續能穩步有序復工復產，首批復工員工預計將以假期期間留廠，及武漢市內的員工為主。

新冠肺炎疫情持續衝擊，中國大陸湖北省政府昨日宣布，當地企業不得早於2月20日24 時前復工，鴻海也配合政策，武漢廠區原定2月14日復工的計畫順延。

鴻海集團發信，並向員工信心喊話，強調目前武漢廠區復工申請已提交相關部門審批中，待政府批准後逐步復工，期間則按政府要求，積極完善復工前各項準備工作。

鴻海強調，為了保障穩步有序復工復產，以及所有員工的人身安全，屆時會以短信方式通知武漢廠員工，分批返回園區，首批復工員工則以假期滯留武漢園區宿舍，以及武漢市內的員工為主。

至於收到通知短信的鴻海員工，須及時回覆個人健康狀況，返廠時也必須攜帶健康證明，身體不適者也要提供證明，並延期回工「不可帶病返廠」；至於沒接獲通知的員工，則繼續居家隔離並靜候通知。

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