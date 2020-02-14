智慧音箱2020年展望佳 組裝廠樂

市調機構Strategy Analytics今天公布2019年第4季全球智慧音箱排名，亞馬遜與Google仍分居前兩大，蘋果排名第六，該機構預測，儘管發生新冠病毒，但2020年智慧音箱出貨量仍將持續創新高。

若是統計2019 年全球智慧音箱銷售量達 1.469 億台，創歷史新高，年成長70%。出貨量排名第一仍是亞馬遜，市占率從 2018 年的 33.7% 下滑到 2019 年的 26.2%。Google則以 20.3% 的市占率排名第二，同時市占率較 2018 年的 25.9% 有所下降。

亞馬遜智慧音箱主力代工廠為鴻海與仁寶，Google智慧音箱主力代工廠為廣達與和碩，2020年英業達也將加入Google的智慧音箱供應鏈，蘋果智慧音箱主力代工廠為英業達。

亞馬遜在2019年第4季仍是全球第一大智慧音箱供應商，出貨量1580萬台，年成長16%，市佔率28.3%；Google以1390萬台的出貨量，年成長率20%，位居第二，市佔率24.9%；第三至第五名，依序為中國品牌百度、阿里巴巴和小米緊。

至於第六名的蘋果HomePod，在2019年第4季出貨量估計為260萬台，年成長率65%，市占率4.7%。實際上，蘋果在2019年第4季的HomePod出貨量，比2018年第4季大幅增加100萬台，但這並沒為蘋果的市場占有率提升給太多幫助。

2019年第4季全球智慧音箱市場整體增長44.7%，總出貨量達5570萬台，高於2018年第4季度的3850萬台。Strategy Analytics表示，儘管新冠病毒導致供應鏈暫時停工，但預計2020年將是智慧音箱銷售出貨量創紀錄的一年。

該市調機構表示，亞馬遜和Google在智慧音箱的領先，除了有先發優勢因素，兩者都較早推出自己的智慧音箱產品；另外，還有價格優勢，這兩家品牌的智慧音箱已經延伸出許多個品項，覆蓋較大的價格區間帶。中國大陸三家智慧音箱品牌，能位居第三至第五名，也是同樣道理。

Strategy Analytics表示，消費者被智慧音箱的低價吸引，但是蘋果HomePod在美國的售價為299美元，價格稍高，並且開賣的國家還不算太多，影響到蘋果的市占率。

外界傳聞，蘋果正在研發一款成本更低的HomePod，將在2020年發布，有可能藉此提高銷售量。若是蘋果智慧音箱銷售量能提升，則主力代工廠英業達將受惠最大。