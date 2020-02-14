快訊

減肥藥「沛麗婷」證實具致癌風險 食藥署要求全面禁用

菲律賓宣布解除禁台令 外交部籲世衛更正對我不當列示

智慧音箱2020年展望佳 組裝廠樂

經濟日報 / 記者 蕭君暉/台北即時報導

市調機構Strategy Analytics今天公布2019年第4季全球智慧音箱排名，亞馬遜與Google仍分居前兩大，蘋果排名第六，該機構預測，儘管發生新冠病毒，但2020年智慧音箱出貨量仍將持續創新高。

若是統計2019 年全球智慧音箱銷售量達 1.469 億台，創歷史新高，年成長70%。出貨量排名第一仍是亞馬遜，市占率從 2018 年的 33.7% 下滑到 2019 年的 26.2%。Google則以 20.3% 的市占率排名第二，同時市占率較 2018 年的 25.9% 有所下降。

亞馬遜智慧音箱主力代工廠為鴻海與仁寶，Google智慧音箱主力代工廠為廣達與和碩，2020年英業達也將加入Google的智慧音箱供應鏈，蘋果智慧音箱主力代工廠為英業達。

亞馬遜在2019年第4季仍是全球第一大智慧音箱供應商，出貨量1580萬台，年成長16%，市佔率28.3%；Google以1390萬台的出貨量，年成長率20%，位居第二，市佔率24.9%；第三至第五名，依序為中國品牌百度、阿里巴巴和小米緊。

至於第六名的蘋果HomePod，在2019年第4季出貨量估計為260萬台，年成長率65%，市占率4.7%。實際上，蘋果在2019年第4季的HomePod出貨量，比2018年第4季大幅增加100萬台，但這並沒為蘋果的市場占有率提升給太多幫助。

2019年第4季全球智慧音箱市場整體增長44.7%，總出貨量達5570萬台，高於2018年第4季度的3850萬台。Strategy Analytics表示，儘管新冠病毒導致供應鏈暫時停工，但預計2020年將是智慧音箱銷售出貨量創紀錄的一年。

該市調機構表示，亞馬遜和Google在智慧音箱的領先，除了有先發優勢因素，兩者都較早推出自己的智慧音箱產品；另外，還有價格優勢，這兩家品牌的智慧音箱已經延伸出許多個品項，覆蓋較大的價格區間帶。中國大陸三家智慧音箱品牌，能位居第三至第五名，也是同樣道理。

Strategy Analytics表示，消費者被智慧音箱的低價吸引，但是蘋果HomePod在美國的售價為299美元，價格稍高，並且開賣的國家還不算太多，影響到蘋果的市占率。

外界傳聞，蘋果正在研發一款成本更低的HomePod，將在2020年發布，有可能藉此提高銷售量。若是蘋果智慧音箱銷售量能提升，則主力代工廠英業達將受惠最大。

智慧音箱 蘋果 Google
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

智慧音箱 搶當產業火車頭

亞馬遜提告 美法官擋下微軟國防部雲端合約

智慧音箱 2019年出貨創新高

蘋果北京5家門市 14日恢復營業

相關新聞

鴻海武漢廠發出致員工第三封信 已提出復工申請

鴻海武漢廠區配合當地政府政策延後復工，鴻海集團近期發出致武漢富士康員工的第三封信，信中提到，武漢廠區的復工申請已提交相關...

亞太電推5G 18新創團隊助陣

台灣5G預計今年下半年正式商轉，亞太電信發展5G決心不變，扶植國內外新創團隊不遺餘力，持續擘劃5G智慧生活藍圖。今日攜手經濟部中小企業處、國內外單位與新創團隊，攜手舉辦「亞太電信5G創育加速器計畫」第二期獲選新創團隊亮相開訓典禮，18支新創生力軍一字排開，大力展現5G通訊技術創新應用，共創5G新商機。

精測積極擴產 接單續看穩

半導體測試介面廠中華精測（6510）總經理黃水可說，市場關注新冠肺炎影響，不過，目前為止精測接單仍相當穩定，其中，5G相關產品持續進行與備料，精測持續新增人手，為擴產準備，對精測今年營運展望很有信心。

智慧音箱 搶當產業火車頭

智慧音箱市場持續擴張，據研調機構Strategy Analytics最新報告指出，去年全球智慧音箱銷量1.47億台、年增70%，創歷史新高，Amazon（亞馬遜）、Google仍然保持一、二名位置，預估今年銷量仍將創新高。

中國大亨談「苦日子」 謝金河：這3字台灣最早拿來用！

新冠肺炎（武漢肺炎）衝擊中國大陸經濟，中國玻璃大廠福耀集團董事長曹德旺日前受時表示，中國經濟、民企的很多問題並不是這次疫...

智慧音箱 2019年出貨創新高

智慧音箱市場持續擴張，據研調機構Strategy Analytics最新報告指出，2019年全球智慧音箱銷量來到1.46...

高績效教練／5G時代…三個活用觀念

全球資通信業難得的共識——2019年是5G元年，2020年5G將瘋狂進入商轉！

湖北延至21日開工 PCB受創

新冠肺炎疫情持續擴散，重災區的湖北省官方昨（13）日下午發出通知，通告湖北省內各類企業不早於2月20日24時前復工，也就是將允許復工日期由原來的2月14日，再向後展延一周，將衝擊湖北當地PCB等企業營運。

組裝廠缺料 品牌業頭痛

儘管組裝廠與零組件廠位於中國大陸的廠房陸續開工，但是大陸各地官方嚴格的人流、物流限制，嚴重影響零組件供貨，進一步衝擊蘋果等品牌業者在美國與歐洲等大陸以外地區銷售。

疫情攪局 大廠退出 MWC停辦…33年來首次

全球電信公司為推出新５Ｇ服務摩拳擦掌之際，卻因新冠肺炎（武漢肺炎）疫情導致許多公司退出今年的世界行動通訊大會（ＭＷＣ）參展，主辦單位十二日宣布取消今年大會，不少原定計畫仍將在ＭＷＣ發表新產品的Android陣營品牌手機，像是小米、聯想、華為與ＯＰＰＯ將大受影響。

高通奪5G新單 聯發科有壓

全球手機晶片龍頭高通5G接單報捷，接連拿下三星年度旗艦機Galaxy S20系列與小米10系列新單。聯發科5G晶片先前雖然拔得頭籌，拿下OPPO手機訂單，隨高通快速攻城掠地，快速反撲，聯發科承壓。

疫情攪局 5G換機潮添變數

今年是5G市場重要的一年，但卻面臨新冠肺炎干擾，尤其全球最大智慧手機市場中國大陸淪為疫情重災區，上半年5G市場不免飄來幾片烏雲。

熱門新聞

信用卡存發票好處？內行人曝「雙優勢」：躺著賺錢

蘋果驚爆電腦延遲出貨

高通奪5G新單 聯發科有壓

國發會：疫情衝擊五大產業

抗疫拚經濟 台灣祭600億振興方案

陸推遲復工 我3月恐沒車賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。