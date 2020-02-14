外資轉賣 台積電本周漲幅2.13%、市值增1,815億元

台積電（2330）領軍台股反彈收復各均線，今（14）日收在335元，周漲幅2.13%，本周市值增加1,815.12億元；統計外資今日賣超975張，終止連3買；另外，鴻海、大立光本周也是上漲表現，合計蘋概三王本周市值增加2,179.55億元。

台股今日開高震盪，終場以11,815.7點作收，上漲23.92點，漲幅0.2%，成交量1,116.74億元，周指數上漲202.89點，周漲幅1.75%，周線連二紅；統計三大法人買超25.26億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超16.94億元，投信賣超3.5億元，自營商買超（合計）11.82億元。

台積電在1月營收雙增，及復工順利下，股價持續上揚，本周一度寫下338元的年後新高價，今日以335元平盤作收，周漲幅2.13%，本周市值增加1,815.12億元；但今日外資終止連3買，轉為賣超，投信及自營商也是賣超，合計三大法人賣超1,365張。

鴻海1月合併營收3,645.66億元，月減32%，年減12%；法人認為武漢肺炎疫情對鴻海各廠區的復工進居將是重要觀察重點；鴻海今日收在84.9元，本周漲幅2.41%，市值同步增加277.26億元；股王大立光今日以4,820元收盤，本周漲幅1.37%，市值增加87.16億元。