南向爭光 中光電AiO LED超薄顯示屏成功進入印尼總統府

光電大廠中光電（5371）極致高階顯示方案再創成功典範，曾榮獲2019年ISE專業影音展Best of Show等四座國際獎項的「AiO （All-in-One）LED超薄顯示屏」，不僅受到專業人士高度肯定，更積極拓展全球市場，並於2019年底陸續安裝130吋及163吋LED顯示屏於印尼雅加達及茂物兩區的總統府以供大型會議簡報使用，為搶攻東南亞市場奠定穩固的基礎。

中光電專案團隊表示，印尼總統府成功案例是典型的高端商務LED顯示應用方案。擁有數個高環境光會議空間的印尼總統府，大畫面且符合高安規是選購顯示設備的兩大必備條件，並且明確要求須具有高解析度、高亮度、高對比、簡易操作及通過高層級全屏安全規範與可靠度檢驗等篩選標準。

AiO LED超薄顯示屏除擁有130吋及163吋的超大螢幕尺寸及1080p優異畫質等特點外，更取得傳統LED屏難以企及的整屏CE、FCC等國際高規安全認證。

此外，產品內建旗下高端影像處理技術品牌Calibre之HQUltra影像處理引擎，無須外接視訊處理器即可實現多報告切換、一體化設計與簡明直覺的操作，完美解決客戶使用痛點。

而符合高端商務顯示需求的外觀設計，其僅有3.8公分厚的纖薄機身，在美觀條件上超越其他相近規格產品，為所處會議空間增色不少，更令印尼總統府大為讚賞，再加上各項條件均契合其需求，最終獲得青睞。

中光電表示，近年積極拓展創新顯示技術，從硬體研發商轉型為提供影像解決方案和服務的領導廠商，未來也將繼續深化與旗下子公司-Calibre的技術整合，以應用於合作夥伴的LED或投影等顯示方案中，與客戶攜手創造更大價值。