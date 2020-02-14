快訊

以小博大，野村克也的弱者戰略兵法

菲律賓今官員激辯 消息人士：即將解除對台灣旅行禁令

南向爭光 中光電AiO LED超薄顯示屏成功進入印尼總統府

經濟日報 / 記者張義宮/台北即時報導
中光電AiO LED顯示屏設置於印尼茂物總統行宮(Istana Bogor)宴會堂。(圖：中光電提供)

光電大廠中光電（5371）極致高階顯示方案再創成功典範，曾榮獲2019年ISE專業影音展Best of Show等四座國際獎項的「AiO （All-in-One）LED超薄顯示屏」，不僅受到專業人士高度肯定，更積極拓展全球市場，並於2019年底陸續安裝130吋及163吋LED顯示屏於印尼雅加達及茂物兩區的總統府以供大型會議簡報使用，為搶攻東南亞市場奠定穩固的基礎。

中光電專案團隊表示，印尼總統府成功案例是典型的高端商務LED顯示應用方案。擁有數個高環境光會議空間的印尼總統府，大畫面且符合高安規是選購顯示設備的兩大必備條件，並且明確要求須具有高解析度、高亮度、高對比、簡易操作及通過高層級全屏安全規範與可靠度檢驗等篩選標準。

AiO LED超薄顯示屏除擁有130吋及163吋的超大螢幕尺寸及1080p優異畫質等特點外，更取得傳統LED屏難以企及的整屏CE、FCC等國際高規安全認證。

此外，產品內建旗下高端影像處理技術品牌Calibre之HQUltra影像處理引擎，無須外接視訊處理器即可實現多報告切換、一體化設計與簡明直覺的操作，完美解決客戶使用痛點。

而符合高端商務顯示需求的外觀設計，其僅有3.8公分厚的纖薄機身，在美觀條件上超越其他相近規格產品，為所處會議空間增色不少，更令印尼總統府大為讚賞，再加上各項條件均契合其需求，最終獲得青睞。

中光電表示，近年積極拓展創新顯示技術，從硬體研發商轉型為提供影像解決方案和服務的領導廠商，未來也將繼續深化與旗下子公司-Calibre的技術整合，以應用於合作夥伴的LED或投影等顯示方案中，與客戶攜手創造更大價值。

中光電 LED 總統府
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

中光電元月合併營收33.28億 月減20%

中光電AiO LED超薄顯示屏 成功進入印尼總統府

馬批蔡撤回陸配子女來台是歧視 總統府：暫時性措施

印尼梅拉比火山噴發 岩漿流出火山灰遮天

相關新聞

亞太電推5G 18新創團隊助陣

台灣5G預計今年下半年正式商轉，亞太電信發展5G決心不變，扶植國內外新創團隊不遺餘力，持續擘劃5G智慧生活藍圖。今日攜手經濟部中小企業處、國內外單位與新創團隊，攜手舉辦「亞太電信5G創育加速器計畫」第二期獲選新創團隊亮相開訓典禮，18支新創生力軍一字排開，大力展現5G通訊技術創新應用，共創5G新商機。

精測積極擴產 接單續看穩

半導體測試介面廠中華精測（6510）總經理黃水可說，市場關注新冠肺炎影響，不過，目前為止精測接單仍相當穩定，其中，5G相關產品持續進行與備料，精測持續新增人手，為擴產準備，對精測今年營運展望很有信心。

智慧音箱 搶當產業火車頭

智慧音箱市場持續擴張，據研調機構Strategy Analytics最新報告指出，去年全球智慧音箱銷量1.47億台、年增70%，創歷史新高，Amazon（亞馬遜）、Google仍然保持一、二名位置，預估今年銷量仍將創新高。

中國大亨談「苦日子」 謝金河：這3字台灣最早拿來用！

新冠肺炎（武漢肺炎）衝擊中國大陸經濟，中國玻璃大廠福耀集團董事長曹德旺日前受時表示，中國經濟、民企的很多問題並不是這次疫...

智慧音箱 2019年出貨創新高

智慧音箱市場持續擴張，據研調機構Strategy Analytics最新報告指出，2019年全球智慧音箱銷量來到1.46...

高績效教練／5G時代…三個活用觀念

全球資通信業難得的共識——2019年是5G元年，2020年5G將瘋狂進入商轉！

湖北延至21日開工 PCB受創

新冠肺炎疫情持續擴散，重災區的湖北省官方昨（13）日下午發出通知，通告湖北省內各類企業不早於2月20日24時前復工，也就是將允許復工日期由原來的2月14日，再向後展延一周，將衝擊湖北當地PCB等企業營運。

組裝廠缺料 品牌業頭痛

儘管組裝廠與零組件廠位於中國大陸的廠房陸續開工，但是大陸各地官方嚴格的人流、物流限制，嚴重影響零組件供貨，進一步衝擊蘋果等品牌業者在美國與歐洲等大陸以外地區銷售。

疫情攪局 大廠退出 MWC停辦…33年來首次

全球電信公司為推出新５Ｇ服務摩拳擦掌之際，卻因新冠肺炎（武漢肺炎）疫情導致許多公司退出今年的世界行動通訊大會（ＭＷＣ）參展，主辦單位十二日宣布取消今年大會，不少原定計畫仍將在ＭＷＣ發表新產品的Android陣營品牌手機，像是小米、聯想、華為與ＯＰＰＯ將大受影響。

高通奪5G新單 聯發科有壓

全球手機晶片龍頭高通5G接單報捷，接連拿下三星年度旗艦機Galaxy S20系列與小米10系列新單。聯發科5G晶片先前雖然拔得頭籌，拿下OPPO手機訂單，隨高通快速攻城掠地，快速反撲，聯發科承壓。

疫情攪局 5G換機潮添變數

今年是5G市場重要的一年，但卻面臨新冠肺炎干擾，尤其全球最大智慧手機市場中國大陸淪為疫情重災區，上半年5G市場不免飄來幾片烏雲。

三星新折疊機來了 供應鏈樂

三星昨（13）日宣布，首款翻蓋式折疊手機Galaxy Z Flip將於2月21日正式在台灣上市，相較於美韓地區是第二波市場，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，由於第一代折疊機Galaxy Fold在台灣反應不錯，這次在備貨數量比較積極，新冠肺炎目前未對三星總部供貨產生影響。

熱門新聞

信用卡存發票好處？內行人曝「雙優勢」：躺著賺錢

蘋果驚爆電腦延遲出貨

高通奪5G新單 聯發科有壓

國發會：疫情衝擊五大產業

抗疫拚經濟 台灣祭600億振興方案

陸推遲復工 我3月恐沒車賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。