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中國大亨談「苦日子」 謝金河：這3字台灣最早拿來用！

聯合報 / 記者林文義／台北即時報導
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

新冠肺炎（武漢肺炎）衝擊中國大陸經濟，中國玻璃大廠福耀集團董事長曹德旺日前受時表示，中國經濟、民企的很多問題並不是這次疫情造成的，只是這次疫情讓有些問題更突出，現在全球經濟形勢都不好，中國經濟很多問題還沒有解決，他做好了和國家一起過苦日子的準備。

財信傳媒董事長謝金河認為風向正在微妙轉變，他在臉書表示，曹德旺這句話令人心驚，他說「要做好和國家一起過苦日子的心理準備！」説要過苦日子的，不只是曹德旺，去年貿易戰，美國制裁華為的時候，任正非也這樣說，最近甘肅省也發文要官員過緊日子，民眾要先嚐苦滋味！肺炎疫情蔓延，中國人開始有危機意識，這是很好的現象。

謝金河說，「苦日子」這三個字，台灣最早拿來用！第一個說的是阿扁時代的經濟部長林信義，他在2003年公開演講的時候，率先警告台灣人民要有過苦日子的心理準備！阿扁聽了很不開心，沒有多久，阿扁也在演講時說台灣苦日子結束了。

這苦日子三個字，從此一直掛在台灣身上。甚至這次大選前，柯文哲市長也說，小英再連任，台灣人民要有過苦日子的準備，中共的官媒也警告，台灣人民若支持小英連任，準備過苦日子。台灣過去一直都很悲情，李登輝，施明德都說過身為台灣人的悲哀。

謝金河指出，這次疫情陳時中部長說出一句國籍的選擇要自己負責！令人十分震撼，這個時候大家猛然發現，住在台灣有多麼好，最近有專欄寫到「北京為台灣找到新共識」，楊志良也說習近平讓九成的台灣人認同一邊一國！這次疫情讓台灣的民眾更加認同臺灣，大家攜手同心，也讓大家找回失落很久的信心！喊苦日子的少了，官員得到民意支持多了，台灣正走在蛻變的路上，大家一起加油！

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