智慧音箱 2019年出貨創新高

智慧音箱市場持續擴張，據研調機構Strategy Analytics最新報告指出，2019年全球智慧音箱銷量來到1.469億台、年增70%，創歷史新高，Amazon（亞馬遜）、Google仍然保持一、二名位置，預估2020年銷量仍將創新高。

在智慧手機出貨增長放緩甚至衰退後，智慧裝置成為品牌廠衝刺銷量的關鍵裝置，細分裝置來看，主要以穿戴裝置、智慧音箱增長尤為明顯。

研調機構Strategy Analytics發布最新報告指出，2019年全球智慧音箱銷量達到1.469億台，創歷史新高，比2018年增長70％。

Amazon仍然是領導品牌，但其市佔率從2018年的33.7％下降到2019年的26.2％。Google以20.3％的市場份額保持第二名，較2018年的25.9％也有所下降。中國廠商百度，阿里巴巴和小米市佔皆成長，而蘋果以4.7％的市佔率位居第六。

2019年第四季全球智慧音箱的銷量也創下了歷史新高，達到5570萬台，這是有史以​​來最高的季度銷量。主要因為美國和歐洲的聖誕季銷售旺盛，以及新產品的推出，零組件供應的改善和強勁的促銷活動驅動Google智慧音箱業務的複蘇。儘管新冠肺炎（Covid-19）疫情造成近期供需中斷，但Strategy Analytics預計2020年智慧音箱銷量將會再創新高。

Strategy Analytics總監David Watkins表示，在至關重要的第4季度，新推出的智慧音箱改進的功能和更高的音頻性能推動了創紀錄的季度銷量，智慧音箱的消費者需求沒有減弱。Google、Amazon，百度和阿里巴巴等領先品牌的促銷活動令人難以置信，全世界的消費者再一次被其吸引；尤其是谷歌與YouTube和Spotify等品牌合作，加強了贈品促銷活動。

2019年Amazon和Google在北美和歐洲保持了穩固的領導地位，它們的銷量佔智慧音箱總銷量的四分之三以上。但是，他們在兩個地區的市場份額均小幅下跌。