不景氣仍逆勢徵才 富邦媒釋出逾百名職缺

為持續壯大於零售市場之版圖，富邦媒（8454）延攬生力軍，今年年度人才招募計畫開跑，其一鎖定「菁英人才」釋出電子商務、電視購物商品開發、大數據研發、倉儲物流及財務營運分析5大類職缺，並規劃18個月精實培訓，帶領求職者快速掌握公司業務。

富邦媒亦瞄準一般優秀人才開放逾百名職缺，包含網路購物商品開發專員、資訊系統工程師、配送物流士等。

富邦媒旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，去年全年營收突破518.3億元，年增23.4%，改寫開站以來最佳紀錄。因應快速變遷的零售環境，電商業人才需求逐年增加，富邦媒即日起啟動菁英人才招募計畫，並著手規劃為期18個月兼具廣度及深度的精實培訓，安排內外部講師指導，課程涵蓋思考力、專案力、簡報力、溝通力等四大面向；同時配有企業教練及輔導師適時提供諮詢及關懷，啟發人才專業才能，並引領實現自我成就，期盼未來成為發揮綜效之專才。

今年亦針對一般優秀人才開放逾百名職缺，包含網路購物商品開發／經營專員、網路購物行銷專員、網站開發工程師、資訊系統工程師、倉儲物流管理專員、貨車／機車配送物流士及電話客服／行銷專員等。

富邦媒提供員工教育訓練、升遷管道；薪資待遇、年終獎金、三節禮金/禮品、員工持股信託與員工團保等，皆優於業界水準；另還有各式福利補助包括定期健檢、購物優惠、旅遊補助、結婚禮金、生育津貼、生日禮金等。