組裝廠缺料 品牌業頭痛
儘管組裝廠與零組件廠位於中國大陸的廠房陸續開工，但是大陸各地官方嚴格的人流、物流限制，嚴重影響零組件供貨，進一步衝擊蘋果等品牌業者在美國與歐洲等大陸以外地區銷售。
以人員來說，目前電子廠商除了湖北省之外，陸續復工，但是用人只能使用本地人，跨省的員工不能進入，由於華東與華南地區一向依賴西部的勞工，現在人員不能跨省流動，使人力出現短缺。
此外，就算人員足夠，物流也沒辦法完全開放。大陸官方規定，身家清白，經政府核准者，才能擔任物流人員，而且各省車輛嚴格管制，不准跨省進出，就算可以送到其他省，司機不是當地人，也無法進入，而且司機一旦到了外地，可能又面臨無法回來的窘境。
這導致業者就算順利完成零組件生產，卻會面臨運送困難、無法交貨組裝廠的狀況。即便組裝廠取得零件生產，又得面臨下一個難關：如何把成品送到港口並且再運至海外市場，這個過程這必須穿越大陸各省甚至跨海進行，現在大陸各地官方嚴格卡關，可說困難重重。
一名台商直言，大陸各地官方對人流與物流嚴格把關，要解決這問題，一定要等疫情趨緩，但短時間來看，疫情仍沒有下降的趨勢，電子產業全產能復工「恐怕仍有得等了」，這將影響到蘋果等品牌業者銷售。
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