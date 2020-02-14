湖北延至21日開工 PCB受創

新冠肺炎疫情持續擴散，重災區的湖北省官方昨（13）日下午發出通知，通告湖北省內各類企業不早於2月20日24時前復工，也就是將允許復工日期由原來的2月14日，再向後展延一周，將衝擊湖北當地PCB等企業營運。

湖北是疫情風暴中心，也是台商 PCB 大廠在大陸的主要生產基地之一，包括健鼎、欣興、楠梓電轉投資的滬士電、定穎、CCL廠台光電等都在湖北設廠。

健鼎昨天公告，子公司健鼎（湖北）電子有限公司，當地政府原宣布企業不早於2月13日24時前復工規定，惟當地政府昨天再次發布延遲復工通告，通告該省內各類企業，不早於2月20日24時前復工，復工日期延後，實際復工日期以當地政府通知為準。

健鼎目前在江蘇無錫、湖北仙桃都有設廠，健鼎主管指出，目前無錫廠已依防疫規定復工，仙桃廠則持續停工，依目前第1季淡季訂單狀況，無錫廠產能可支應訂單所需。

健鼎強調，持續配合當地政府復工要求，協調其他廠區支援生產相關事宜，機動調整生產排配，在員工健康獲得保護情況下，維持生產營運。

湖北原預計14日復工已較其他省市晚四天，昨天宣布將再延後一周至21日復工。