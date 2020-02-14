高績效教練／5G時代…三個活用觀念

經濟日報 / 顏長川

全球資通信業難得的共識——2019年是5G元年，2020年5G將瘋狂進入商轉！

5G被產業界視為工業4.0，具有「高頻寬、廣連結、低遲延」三大特性，連接數百萬個設備形成「萬物互聯」，供消費者、企業和政府使用。值得注意的是，八大行業（AIoT、Big data、Clouding、Devices、Edge Computing、FinTech、Gamification & Health）及十個最具潛力的應用場域（VR、AR、車聯網、智慧製造、物聯網、個人AI助理、智慧城市、智慧家庭、智慧路燈、智慧電表），構成「跨界混合、異業結盟」的5G大生態。

更接地氣地說 : 「一部2小時的HD電影只要3秒鐘就可下載完成」、「達文西手術下刀精準可少流80%的血」或「很多宅男都幻想要有一具比林志玲還美的高EQ機器人」。

最近的新書《5G時代大未來》，專為在5G的大環境下，受到數位匯流和數位金融衝擊的各個利害關係人，或想要長命百歲過SMART生活的各行各業CEO、各級主管和部屬而寫，值得關注的三個活用觀念如下：

一、數位革命：5G將帶來一場翻天覆地的數位革命。「數位匯流」形成影視新五四（5G+4K）運動，直播風行、只要敢秀，人人都是自媒體；網紅當道爭搶8,000億元的商機；遊戲升級，桌遊、手遊、電競等琳瑯滿目，十歲男童吳比獲2019寶可夢世界錦標賽兒童組冠軍，成新台灣之光。

「數位金融」的行動支付造成無現金社會，手機隨處嗶一下就能完成交易；純網銀完成普惠金融，連信用小白也可借到錢。

二、大數據5G時代，大數據將會成長為海量甚至是無限量，經過雲端、邊緣或量子運算出人工智慧，任何事情只要加上人工智慧就會變聰明，關鍵在想像力，沒有想像力，就不會活用大數據。

三、巧生活：人人都想過智慧生活，智慧音箱將成為智慧生活八大需要（食衣住行育樂＋醫養）的妙管家兼好幫手；智慧醫療（病後復健）和精準健康（病前預防）可讓人人活到150歲，「呷百二」不再是天方夜譚！大數據可變巧生活且能讓人長命百歲。

放遠眼光來看，如果說4G是「十倍速時代」，5G是「百倍速時代」，那麼，6G就是「千倍速時代」。這將是個「加零的競速時代，「從負轉正（From NO to YES）的N2Y心態、把變化（Changes）帶來的挑戰（Challenges）視同機會（Chances）的新3C觀念和「能跨敢變夠快」的六字箴言是求生之道，而「建立瞬間競爭優勢」是當務之急。

千萬不要贏了所有的競爭對手，卻輸了整個5G時代！未來已來，請擁有未來，不要被未來所控制；5G時代，任何人都不能置之度外，預想「5G時代大未來」，人人有責。

（作者是資深企管顧問）

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