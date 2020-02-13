奇景去年第4季轉盈 2020年營運持續向上

奇景光電今天公布2019年第4季稅後淨利為100萬美元（約新台幣3,200萬元），較上一季稅後淨損為720萬美元（約新台幣2億2,400萬元）轉虧為盈。奇景去年第4季每股純益(ADS)為0.6美分（約新台幣0.18元），上一季ADS是淨損4.2美分（約新台幣每股淨損1.31元）。

展望2020年，奇景表示，該公司在2019年11月舉辦法說會時，正面臨著阻力，當時的業績和預估，是奇景在智慧型手機TDDI業務中將面臨挑戰，LCD行業產能過剩加劇，這對奇景顯示器驅動IC營收和獲利產生負面影響，導致奇景整體營收和前景不佳。

從那時起，奇景積極轉型，調整各個產品線，並逐步擺脫2019年營運谷底，展望2020年第1季，奇景將展現所有主要產品線的優勢。奇景預計，此優勢將延續到第2季以及整個2020年。雖然武漢肺炎帶來不確定性，但奇景對2020年各主要產品線的成長深具信心。