世界球后戴資穎成為Kingston品牌大使

全球記憶體儲存領導品牌廠金士頓（Kingston） 今日宣布世界球后戴資穎將成為Kingston品牌大使。戴資穎是知名運動選手，也是台灣首位奪得羽球女子單打項目世界排名第一的運動員。2020年，Kingston將與戴資穎攜手帶來一系列精采的跨界合作，傳遞品牌專注、持續創新突破及堅持品質第一的核心價值。

「對我而言，參與每場賽事的關鍵在於維持最佳狀態、專注於當下並享受其中樂趣。我很高興能夠成為Kingston品牌大使，並期待能與Kingston共同展現世界第一的精湛表現。」戴資穎說道。對於未來的挑戰，戴資穎已經做足準備，將全力以赴因應瞬息萬變的賽事。

Kingston表示，很榮幸戴資穎能夠成為Kingston品牌大使。30多年來，Kingston以豐富產業經驗及前瞻技術，致力於研發創新產品，成為全球領導品牌。正如戴資穎憑藉著對羽球運動的熱情、堅持不懈與努力，站上國際舞台並獲得世界球后殊榮。她的精神完美體現了Kingston的核心價值，而公司十分期待透過此次合作，創造出不一樣的火花。

Kingston誠摯邀請各位粉絲為戴資穎接下來將迎戰的賽事歡呼喝采，共同記錄每一刻感動瞬間與美好記憶。