旭東1月營收0.79億元 月減62.5%、年減77.2%

旭東（4537）公布1月營收0.79億元，月減62.5%，年減77.2%，主要因為農曆年工作天數減少、行業特性營收認列時點，以及新冠肺炎（武漢肺炎）造成中國延後開工，設備無法出貨。

旭東在面板產業實力堅強，為台灣第一家，也是全球少數具備可提供整線TFT-LCD實裝全自動生產線設備的廠商。旭東具有一站式整合服務優勢，供應多數全球面板大廠，友達、群創、及大陸的面板製造大廠，大多導入旭東的製造設備。

面板設備中，AOI（自動光學檢查）為旭東的強項，為達到製程良率提升的目的，AOI須做到即時瑕疵自動分類、自動線寬量測、瑕疵資料庫自動統計比對的功能，最後再將玻璃卸載。比對速度及檢出處理速度將影響生產成本，旭東持續提升解析度及資料處理速度，協助客戶降低生產成本，因而使旭東面板設備獲客戶高度肯定。

旭東重視研發，匯集光學、機構、電控及軟體整合能力人才，每年投入的研發費用，平均達營業額10%以上，由於在自動化研發製造技術深耕多年，跨入新領域的速度能保持優於競爭對手。

受新冠肺炎影響，中國許多地方尚未復工，致旭東設備無法出貨，旭東位於昆山的工廠已被核准開始復工，後續可望陸續恢復出貨。

根據中華開發所作的研究報告顯示，雖然這次疫情造成面板廠與部分零組件供應鏈缺工與斷鏈，屬暫時性。長期看來，2020~2021年面板的全球產能成長率約有7~8%，預估到2024年陸廠G7以上次世代產能全球市占率更有機會攀升至68%；全球OLED產值也將從2018年的240億美元成長至2026年的560億美元，2018~2026年CAGR +11.17%。法人估計，旭東短期內營收表現會受到影響，但長期看來，整體市場需求所帶動的營運動能可期。