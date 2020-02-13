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台灣買得到！三星新折疊機售價不到5萬元

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
台灣買得到！三星新折疊機售價不到5萬元。 圖／擷自@ishanagarwal24個人Twitter頁面

台灣三星今天宣布，三星首款翻蓋式折疊手機Galaxy Z Flip將在台上市。單機建議售價48,880元，將自13日下午5時起至17日於三星體驗館、三星智慧館以及三星商城開放預購，21日起於指定通路限量上市。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，三星首款折疊機Galaxy Fold在台銷售表現優異，也開啟台灣折疊手機市場的新世代。而Galaxy Z Flip具備領先全球的顛覆性創新，採用翻蓋摺疊式的前衛工藝設計，無縫式畫面切換及高規格的影音功能，滿足追求時尚潮流的消費客群，估計將在台掀起另一波折疊智慧手機風潮。

三星表示，Galaxy Z Flip採用超薄可摺式玻璃Ultra-Thin Glass（UTG），大幅提升了螢幕的堅固以及耐磨程度。而螢幕實際測試開合次數高達20萬次，以每日開闔100次計算，可使用5年的時間。折疊時變身方便隨攜尺寸，展開時立即感受21.9:9大螢幕的沉浸式觀賞體驗。

Galaxy Z Flip配備無段式轉軸，其隱藏式、雙凸輪結構設計（dual CAM mechanism）除了可完全平放展開使用，也支援在特定角度範圍內，猶如筆電螢幕般維持展開的靜止狀態，整合三星的抗塵纖維科技防止灰塵累積。使用者可將手機平穩放置桌上免手持自拍、置於地面或矮牆上進行低角度美拍外，更可直接展開視訊通話或直播。

三星電子 折疊手機 螢幕
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