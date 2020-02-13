中國經濟成長保6？ 專家：恐降至5%

中國受到新冠肺炎疫情的衝擊，經濟成長率今年能否保6？分析師夏爾馬認為，由於消費、交通運輸、製造與石化工業受創嚴重，經濟成長率恐下修至5%。學者蔡昉則認為，疫情充其量只是小幅降速，在基本面不受影響情況下，中國今年全面建成小康社會的目標應可如期實現。

消費、交通受創嚴重

英國分析師夏爾馬投書《富比世》指出，2019年中國的經濟成長率僅6.1%，已創下近30年來新低，而2020年新冠肺炎（武漢肺炎）的爆發，恐下修至5%，目前共有4個不利因素：第一，由於中國多數成人正處於不同程度的隔離（含自主健康管理）中，中國的消費力大打折扣。

第二，疫情也重創交通運輸業，光在1月美國已取消1萬多架至中港澳台的航班，春節期間鐵路和高速公路的運量更減少73%之多；第三，製造業紛紛延後開工或降低產量，例如富士康等大廠；第四，作為原油最大進口國與石化產品的最大製造國，石化產品出口也深受打擊，例如可用來製成的紡織纖維的對二甲苯。

基本面不受影響

《路透社》指出，中國社會科學院副院長蔡昉12日撰文表示，疫情僅會「小幅降低經濟成長速度」，但不會造成生產要素供給和生產率等「基本面」的長期影響，總體上不會延遲「全面建成小康社會目標」（包含人均GDP人民幣2500元等指標）的實現。

在消費市場方面，蔡昉認為，在疫情高峰期受到抑制的消費需求，疫情過後很大一部分會得到彌補，或是在疫情期間轉向替代產品或服務。針對如何降低疫情的衝擊，蔡昉提出，貨幣政策適度強化「逆週期調節」（平緩週期性波動）的力度，除了金融機構幫助中小企業解決融資困難，政府也可以考慮紓困措施。

《路透社》報導，德州大學的公共衛生專家特洛伊斯表示，目前人類對新型冠狀病毒仍有許多未知，包括潛伏期多久、隔離措施效果多少，加上中國的官僚體系恐怕持續隱匿疫情，所以外界對中國今年經濟表現的預期，還有很多不確定性。

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