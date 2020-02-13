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2020年智慧城市展 延至7月舉辦

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

「2020 智慧城市展」原訂於3月24日至27 日舉行，因爆發「新型冠狀病毒COVID-19」，考量此病毒具有高傳染力，給全世界的社區及民眾的安全和健康帶來極大的威脅，主辦單位決定，將今年智慧城市展延期至2020年7月1日至7月4日假台北南港展覽館1館辦理。

智慧城市展（SCSE）是國際知名的大型智慧城市交流活動，為維護參展廠商展出效益與國內外城市與產業訪客的健康與安全，共同主辦單位：台灣智慧城市產業聯盟、台北市電腦公會、台北市政府、桃園市政府經多方協商與討論後，決定將今年智慧城市展延期到7月1日至7月4日舉行。

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8優利貸款 共68億助農漁業

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