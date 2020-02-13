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紐時：中國大陸改變新冠肺炎確診病例算法 是「別有居心」嗎？

展望汽車產業 勤業眾信：電動車獲利五年成長三倍

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

而近期新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情更是衝擊全球車市，勤業眾信聯合會計師事務所今（13）日發布《2020年汽車產業趨勢與展望》報告，勤業眾信會計師郭俐雯表示， 預計在未來五至七年間，傳統燃料系統供應商，收益可能下滑20%，但是電力傳動系統供應商，獲利將高度成長三倍以上。

報告預估， 2025年全球配有電動化動力系統的小客車數量預估將達到2,500至3,000萬輛，純電動、插電式油電混合等各式新動力系統的汽車數量平均會成長34%，為因應電動化趨勢，部分企業已開始整頓其產品與企業結構，也帶動供應商間的併購及增加非傳統業者的投資。

報告認為，全球化的疫情造成中國大陸供應鏈暫時停擺，汽車相關產業將協調供應鏈之間的調度，以分散零部件生產風險。因應這類短期衝擊，也將間接加速業者思考汽車電動化的可能。

報告指出，區塊鏈技術是打造智慧生活的重要關鍵，串聯相同的標準、儲存及分享車聯網數據，藉即時數據功能控制自駕車軟體，又因都市人口增加及5G網路與智慧型手機的普及，共享汽車市場預計將會持續成長，帶動即時的數據共享、即時查詢空車位置，及追蹤管理車輛使用狀況等服務。

由於新型冠狀病毒疫情阻斷了傳統汽車的供應鏈，德勤中國也發表《面對疫情，汽車行業如何抵禦風險》報告，強調現階段應從「人、財和物」三方面著手，關注消費者需求，創造更多與消費者的接觸點，亦須留意財務風險，及加強上下游合作關係，以提供更具彈性的供應鏈。

報告也建議，線上行銷平台、線上看車服務，將更貼近消費者需求，汽車業者應藉此機會重新思考如何提升消費體驗、加速轉型，及增強汽車產業凝聚力。

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