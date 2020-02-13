5G晶片戰高通連下兩城 聯發科搶市占天璣800成關鍵

5G手機晶片大戰開打，在聯發科（2454）天璣1000於去年底率先搭載於OPPO旗艦手機先馳得點後，高通不甘示弱、穩住陣腳展開反擊，宣布三星Galaxy S20系列成為首款採用高通驍龍865處理器，今（13）日下午發表小米10也採用驍龍同款晶片，高通連下兩城積極顧樁、保市占率。

業界預測兩大手機晶片廠過招，聯發科能否突破高通缺口，於5G市場拿下40%市占率，最終決戰於中階機種，關鍵於天璣800晶片客戶反應。

近日高通於5G高階晶片接連傳來捷報，旗艦處理器驍龍865接連獲得三星Galaxy S20系列及二線品牌中興Axon 10s Pro採用，並搭載高通驍龍X55 5G數據機及射頻系統，下午發表小米10除了採用驍龍865處理器晶片，預料將同樣採用X55數據機晶片。

而聯發科天璣1000旗艦晶片在去年12月率先搭載於OPPO Reno3 Pro機種，與高通驍龍865相比，除了天璣1000是數據機整合於單晶片，與高通採獨立模組不同之外，其他運算效能、影像訊號處理、人工智慧性能接近，根據安兔兔跑分測試，高通驍龍865獲得560,516分，聯發科天璣 1000 則是511,363分，顯示性能相差不遠，不過，天璣1000最大利器於價格競爭優勢，先前便有媒體傳言價格在100美元之下，對高通形成極大壓力。

目前看似聯發科在品牌機種搭載率落後高通，不過，聯發科主要客戶5G智慧型手機推出時程多數落在下半年，預計聯發科能在5G拿下40%市占率，遠高於4G市占率，業界預測聯發科能否搶下高市占率，取決客戶中階機種搭載率，預計在今年第2季出貨的天璣800將是關鍵，由於5G晶片售價高於4G，下半年若能快速放量，聯發科毛利率將快速耀升，對於後續推出5G晶片將有關鍵性影響。