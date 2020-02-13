全球晶圓產能三星居冠 台積電以純晶圓代工搶下第二
2019年全球前五大晶圓產能排名出爐，根據研調機構IC Insights調查，南韓三星以月產能293.5萬片拔得頭籌奪冠，全球市占率15%，台灣之光台積電（2330）則以250.5萬片居第二，是前五大晶圓產能排名唯一純晶圓代工廠商。
IC Insights分析，前五大晶圓產能占全球晶圓總產能的53%，相較於10年前的36%大幅成長，而英特爾、聯電、格芯、德儀及意法半導體的產能則從過去前五名之列迅速下降。
IC Insights指出，截至2019年12月，三星擁有最多的晶圓產能，月產能達293.5萬片約當8吋晶圓，但相較於2018年則呈現零成長，其中約三分之二用於製造DRAM和NAND Flash，而正在進行的主要建設項目包括韓國華城、平澤及中國西安的大型新工廠。
台積電去年底月產能 250.5 萬片約當8吋晶圓，全球比重12.8%，居全球第二，相較於前一年成長3%。台積電積極擴增晶圓代工產能，中科Fab 15廠之第9期／第10期中增加一個新工廠，並於南科Fab 14廠附近建造Fab 18新廠。
第三至五排名均為記憶體廠商，分別為：美光、SK海力士及鎧俠，其中美光月產能 184.1 萬片約當8吋晶圓，占全球比重約 9.4%，年增9%；SK 海力士月產能174.3萬片約當8吋晶圓，全球比重約 8.9%，年增7%；鎧俠月產能 140.6 萬片約當8吋晶圓，全球比重7.2%，年增3%。
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