遠傳建置24萬智慧電表通訊模組 預計明年上半年完工

支持政府智慧電網政策，遠傳（4904）繼先前協助台電建置智慧型電表資料管理系統（MDMS），今年啟動涵蓋台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣（馬祖）等6縣市部份地區，合計共約24萬戶AMI智慧電表的通訊模組建置，預計2021年上半年完工。

智慧電表可自動回傳用電數據至台電的MDMS，免去人工抄表節省人力，並可供台電遠端讀取用電資料，了解各時段用電資料，用於推廣時間電價，以抑低尖峰用電、達到電網平衡；若發生停電，電表能在停電瞬間發送回報訊息，提升查修效率。

遠傳表示，2018年9月取得台電MDMS智慧型電表資料管理系統標案，可接收全台AMI智慧電表回傳的用電數據，去年底再取得本次AMI智慧電表通訊模組建置案。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵說：「遠傳致力推動台灣物聯網產業多元發展，並長期深耕智慧城市領域創新應用。遠傳團隊打造的智慧能源管理平台，運用廣域傳輸的NB-IoT物聯網科技，搭配監測設備建置，透過數據紀錄能提供遠端監控、緊急示警，並結合大數據分析與人工智慧應用，能協助政府落實智慧三表（水表、電表、瓦斯表）建置，加強資源有效運用，達成能源管理智慧化目標。」

遠傳表示，這24萬戶為低壓住商智慧電表，由於住宅與商業用電戶的電表常設置於室內、甚至地下室，遠傳透過自身快速穩定的4.5G網路搭配其他兩項通訊技術，克服訊號傳輸死角，協助台電遠端掌握用電資訊，為台灣智慧電網基礎建設進一份心力。

遠傳積極發展能源管理技術，去年與國家實驗研究院合作，在台灣重點綠能科技示範場域「沙崙智慧綠能科學城」建造具備資源控管、環境調節、需量管理、綠電整合功能的智慧能源管理平台，充分結合物聯網通訊技術、人工智慧應用與大數據管理專長。