鴻海：路透社對中國廠區復工狀況報導 並非事實

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐，近期路透社（Reuters）等外媒追蹤報導鴻海集團中國大陸廠區復工狀況，對此，鴻海今（13）日公告，有關路透社報導並非事實，公司對此保留法律追訴權。

鴻海指出，近日有關路透社報導，集團於中國大陸廠區整體復工時程規劃並非事實，鴻海特此澄清，以正視聽。

鴻海表示，過去這段時間該媒體有關集團中國大陸廠區復工訊息，多屬不實，盼媒體勿再捕風捉影造成員工、投資人、社會大眾誤會及困擾。公司對此保留法律追訴權。