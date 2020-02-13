仁寶工程師染疫？ 虛驚

業界傳出，仁寶一名工程師參加英特爾在台灣的活動時咳嗽，並有發燒狀況，由於這名工程師是從澳洲經香港返台，引發疑似感染新冠肺炎疑慮，英特爾立刻中止會議，並下令出席人員即日起在家工作，該事件在網路引起熱議，科技圈為之神經緊繃。

仁寶昨（12）日澄清，該名員工經醫師確診，只是一般感冒。該公司嚴格調查所有該員工自2月起的自身與家人旅遊史，目前一切正常，並未感染新冠肺炎，這名員工在公司與出外開會均全程戴口罩，目前也讓該名員工自主隔離。

仁寶表示，該名員工2月1日從澳洲轉機至香港返台，並沒有和先前從義大利經香港返台的確診病例搭乘同一班班機，且該名工程師僅有咳嗽症狀，並至醫院看診，醫生認為他並未出現新冠肺炎症狀，無須檢驗，並已開具證明。

據了解，這名仁寶員工是2月10日參與英特爾在台灣的活動，期間有咳嗽狀況，讓在場人士都很緊張地問他「你還好嗎？」沒想到這名員工坦承，自己這個月初剛從澳洲回來，2月1日經香港轉機返台，讓參與開會的人都嚇到，立刻中止會議。