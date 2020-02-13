矽晶圓市場 估年中持穩

經濟日報 / 記者簡永祥╱台北報導

國際半導體產業協會（SEMI）昨（12）日預估，新冠肺炎疫情將使大陸記憶體廠投產及增產時程延後，這對全球記憶體產業應不是壞事；至於全球矽晶圓市場上半年仍處於調整階段，預估要到今年中才會持穩。

SEMI產業研究總監曾瑞榆昨天特別針對這次疫情對半導體產業影響提出分析。他強調，武漢和湖北是大陸記憶體和很多電子零組件生產重鎮，此次疫情爆發後，儘管武漢新芯、長江存儲等當地主要記憶體廠聲稱仍正常出貨，不過隨許多省市相繼封城或進行封閉式管理，短期將衝擊當地供應鏈。

他強調，未來須觀察當地復工進度，才能進一步確認對產業影響。不過，包括武漢新芯、長江存儲、武漢弘芯等擴建或新建晶圓廠的時程將延後，雖然這些廠商全球市占不高，但增產或新建時程遞延，對全球記憶體產業應不是壞事。

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