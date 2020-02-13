顧能：蘋果重登大半導最大買家
國際研究暨顧問機構顧能（Gartner）昨（12）日發布調查，蘋果去年以市占率8.6%，重新奪回全球最大半導體買家寶座；三星電子排名由龍頭滑落至第二，市占率為8%；華為雖面臨美中貿易戰夾擊，仍繳出不錯成績單，居市場第三。
業界認為，蘋果擠下三星，成為全球最大半導體買家，透露其手機、筆電、平板、智慧穿戴產品出貨動能強勁，採購量隨之放大。華為居第三位，主因其智慧裝置、基地台等產品出貨旺，台積電是蘋果最重要的晶圓代工夥伴，也為華為提供晶片代工服務，兩大客戶大買半導體，台積電是大贏家。
顧能指出，受記憶體價格下滑影響，去年許多OEM大廠都減少半導體支出，但蘋果在手表、AirPods等穿戴式產品熱賣下，成功從三星手中搶走冠軍頭銜。
顧能資深首席分析師山路正恆（Masatsune Yamaji）表示，去年全球前五大半導體買家都減少了年度晶片支出，主因記憶體價格大跌所致。去年因記憶體價格下滑，前五大OEM廠記憶體占整體支出比率降到36%。
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