顧能：蘋果重登大半導最大買家

「機器人輔助手術到2026年共可節省400億美元。」秀傳紀念醫院副院長李文欽12日說，透過AI友善介面，藥典、MEWS、護理等資訊系統可有效輔助醫療照護，及時給予病患親民服務。工業研究院生醫及醫材所長林啟萬也看好遠距醫療前景，預料精準醫療到年底產值將達50億美元。

2020-02-12 19:47