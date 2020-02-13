蘋果傳加碼對台廠下單

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，將會加速委外設計製造（ODM）廠從中國大陸撤出部分產能腳步。外傳蘋果將增加對台灣供應鏈下單比重，不過，對ODM廠來說，目前非大陸地區產能尚未準備好，且還要經過認證，短期恐無法實現，仍須等到大陸工廠完全復工，才能讓供應鏈恢復運作。

以蘋果筆電代工大廠廣達為例，目前在台灣主要生產伺服器，因為可以高度自動化，使用人力較少。同時，隨美中貿易戰愈演愈烈，廣達之前也規畫在台灣生產筆電，最後美中達成協議，筆電不課稅，該計畫在去年底暫緩。

因此，廣達去年底宣布，規劃在泰國生產筆電等消費性電子產品，泰國廠最快今年第2季才能試產，短期無法滿足大客戶蘋果要求，不過長期來說，新冠肺炎疫情爆發，有利廣達加速泰國廠生產步伐。

仁寶正在越南興建二期廠房，預計2020年底量產，越南二廠面積比一廠大一倍，並以消費電子產品為生產主力。仁寶原本認為，美中簽訂貿易協議，貿易戰趨緩，可以有時間布局越南廠，但預期美國總統川普若在今年底大選勝出，屆時可能會對大陸更嚴苛，因此仍會有遷移產能至越南的必要。

英業達規劃三成筆電產能在台灣生產，不過美中簽貿易協議後，客戶轉單至台灣腳步也放緩，隨新冠肺炎延燒，是否客戶有可能增加在台生產比重，值得觀察。

另外，英業達的行動手持裝置（例如AirPods等）主要在上海、南昌與馬來西亞生產，未來是否因為疫情，增加馬來西亞廠產能，值得注意。

緯創原規劃在菲律賓擴產，後來宣布在越南興建廠房，屬中長期規劃，以因應客戶分散生產風險需求。另外，緯創也在印度為蘋果生產iPhone SE等智慧手機產品，由於新款iPhone SE2預定第1季上市，業界關注緯創未來是否擴增越南與印度產能。