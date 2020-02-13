全球半導體今年產值 下調

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊全球產業，國際半導體產業協會（SEMI）昨（12）日率先下調今年全球半導體產值預估，將各市調原估平均年增7.7%，修正為年增5%。SEMI認為，疫情發展仍是半導體業今年最大變數，若疫情在6月底解除，下半年產業強勁成長仍值得期待。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸昨天在媒體新春記者會中表示，隨第五代行動通訊（5G）加速布建及商轉，帶動各領域智慧應用發展，今年半導體確定會明顯復甦，不過新冠肺炎蔓延，成為最大變數。

他透露，受疫情影響，SEMI上月已停辦南韓國際半導體展，並延後原訂下個月在上海舉行的中國國際半導體展。不過，在台灣原定舉辦的軟性混合電子國際論壇暨展覽、台北國際半導體展和台灣能源周三大展覽仍將照常舉行，並配合SEMI成立50周年擴大舉辦。

SEMI產業研究總監曾瑞榆昨天則對今年半導體產業景氣提出最新展望，他指出，去年第4季，前十大伺服器和資料中心廠重啟投資、智慧手機銷售優於預期，5G基地台和5G手機提前布建，全球半導體庫存有很大改善。

他指出，稍早各市調機構預估今年半導體市場成長率介於5%至10%，平均成長率估為7.7%，但這些不包括新冠肺炎對半導體供應的影響。

他認為，隨疫情蔓延，將影響半導體業復甦力道，主因中國大陸採購全球半導體元件占比高達35%，且大陸手機、個人電腦和電視內需市場，各占全球占比25%，大陸多個省市封城或封閉式管理造成運輸中斷，衝擊電商和零售銷售。

雖然目前還很難推估大陸首季內需消費會降多少，不過降幅若超過二成，衝擊當地經濟成長應不輕。

曾瑞榆也舉2003年爆發SARS疫情時，當年下半年全球半導體產值勁升17%為例，預期若此次疫情在6月底前解決，推估今年半導體產值仍可成長5%。

至於半導體產業景氣先行指標的半導體設備方面，曾瑞榆表示，今年記憶體市場回溫，記憶體廠在NAND Flash廠的投資將比DRAM更快回升。