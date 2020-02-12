NCC通過傳播政策白皮書 放寬黨政軍條款、納管OTT TV

國家通訊傳播委員會（NCC）通過傳播政策白皮書，計畫放寬黨政軍條款，納管OTT TV，拉齊影音平台規管，並引進有線電視版權糾紛仲裁等業界關注議題。NCC表示，白皮書的意義是未來施政方向與重點，將盡速啟動廣電三法等修法計畫。

NCC委員洪貞玲表示，NCC從「傳播政策綠皮書」廣徵業界、學者意見，到委員會通過「傳播政策白皮書」，有別於過別個別決策的狀況，花了兩年時間，以「言論與表意自由」、「公平與有效競爭」、「多元與本國文化」及「民主與公民參與」等四大核心價值，通盤考量整體傳播產業及未來發展，將是未來NCC施政的重要基礎。

而業界最關注的就是放寬黨政軍問題，過去NCC、立法院對於黨政軍條款有諸多討論，包含放寬投資比例等等。洪貞玲表示，黨政軍放寬還是怎麼處理都是思考方向，透過不同持股樣態進行盤點。

洪貞玲指出，未來政府投資跟政黨投資要分開來看，嚴格禁止政黨投資，政府投資則回到行為者的法律依據，回歸預算法。

而近年隨著影音平台蓬勃發展，中華電信MOD、有線電視跟OTT TV等規管法規不同，OTT TV甚至無法可管，洪貞玲表示，影音平台規管落差將做適度調整，讓影音平台可以公平競爭，內容可以多元發展，而OTT TV部分（網際網路視聽服務法草案）透過輕度管理，讓經營資訊可以透明化。

至於業界討論許久的影音平台市場界定，例如是否將中華電信跟有線電視視為同一市場，藉此放寬有線電視三分之一用戶上限的限制，洪貞玲表示，此議題有討論，但是否視為單一市場，要探討兩者間是否具備可替代性，及兩平台內容是否可以自由流通，目前兩者還不構成同一市場條件。

而近年有線電視經常爆發系統業者及頻道業者版權費談不攏的斷訊危機，NCC也在白皮書中明確指出，建立頻道授權、移頻及上下架爭議處理機制，並引進有線電視版權糾紛仲裁，NCC已經將相關修法（有廣法第55條）送進行政院審議，未來更將緊盯媒體（頻道商、頻道代理商、系統業者）集中防制，促進市場公平自由。