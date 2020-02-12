快訊

武漢肺炎產業哀鴻遍野 政院將發「振興抵用券」紓困

習近平新型態威權統治 短期可逃滅頂之禍

NCC通過傳播政策白皮書 放寬黨政軍條款、納管OTT TV

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
NCC通過傳播政策白皮書，計畫放寬黨政軍條款，納管OTT TV，拉齊影音平台規管。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）通過傳播政策白皮書，計畫放寬黨政軍條款，納管OTT TV，拉齊影音平台規管，並引進有線電視版權糾紛仲裁等業界關注議題。NCC表示，白皮書的意義是未來施政方向與重點，將盡速啟動廣電三法等修法計畫。

NCC委員洪貞玲表示，NCC從「傳播政策綠皮書」廣徵業界、學者意見，到委員會通過「傳播政策白皮書」，有別於過別個別決策的狀況，花了兩年時間，以「言論與表意自由」、「公平與有效競爭」、「多元與本國文化」及「民主與公民參與」等四大核心價值，通盤考量整體傳播產業及未來發展，將是未來NCC施政的重要基礎。

而業界最關注的就是放寬黨政軍問題，過去NCC、立法院對於黨政軍條款有諸多討論，包含放寬投資比例等等。洪貞玲表示，黨政軍放寬還是怎麼處理都是思考方向，透過不同持股樣態進行盤點。

洪貞玲指出，未來政府投資跟政黨投資要分開來看，嚴格禁止政黨投資，政府投資則回到行為者的法律依據，回歸預算法。

而近年隨著影音平台蓬勃發展，中華電信MOD、有線電視跟OTT TV等規管法規不同，OTT TV甚至無法可管，洪貞玲表示，影音平台規管落差將做適度調整，讓影音平台可以公平競爭，內容可以多元發展，而OTT TV部分（網際網路視聽服務法草案）透過輕度管理，讓經營資訊可以透明化。

至於業界討論許久的影音平台市場界定，例如是否將中華電信跟有線電視視為同一市場，藉此放寬有線電視三分之一用戶上限的限制，洪貞玲表示，此議題有討論，但是否視為單一市場，要探討兩者間是否具備可替代性，及兩平台內容是否可以自由流通，目前兩者還不構成同一市場條件。

而近年有線電視經常爆發系統業者及頻道業者版權費談不攏的斷訊危機，NCC也在白皮書中明確指出，建立頻道授權、移頻及上下架爭議處理機制，並引進有線電視版權糾紛仲裁，NCC已經將相關修法（有廣法第55條）送進行政院審議，未來更將緊盯媒體（頻道商、頻道代理商、系統業者）集中防制，促進市場公平自由。

有線電視 NCC 中華電信
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

防疫升溫 電信與OTT業用科技馳援

登革熱補助卡韓報導未查證 中天遭NCC罰120萬

浩鳴與練台生調處不成 龍祥電影等4頻道恐斷訊

鴻海找盟友 拓有線TV版圖

相關新聞

邱純枝：東元將成為電動車動力系統國產化領頭羊

東元 （1504）董事長邱純枝表示，推出電動車動力系統T Power90馬達及驅動器，將可打入乘用車、商用車及大型巴士的...

AI雲端醫護便民 精準醫療有商機

「機器人輔助手術到2026年共可節省400億美元。」秀傳紀念醫院副院長李文欽12日說，透過AI友善介面，藥典、MEWS、護理等資訊系統可有效輔助醫療照護，及時給予病患親民服務。工業研究院生醫及醫材所長林啟萬也看好遠距醫療前景，預料精準醫療到年底產值將達50億美元。

菲律賓禁台人入境 東元集團會長黃茂雄要抗議

菲律賓對台灣發出旅遊禁令，臨時禁止台灣人入境，東元（1504）在菲律賓設有據點，集團會長黃茂雄表示，他要跟菲律賓抗議，會...

光寶科技前進中南美 鎖定3大產業自動化商機

隨著工業4.0於拉丁美洲開展、當地製造業飛快發展，光寶科技除了前進墨西哥參展推新品外，工業自動化事業部更鎖定紡織、製鞋、...

光寶助中南美洲客戶 迎戰智慧製造

光寶科技 (2301)為因應中南美洲龐大工控市場，11日前進2020墨西哥國際製造工業展(EXPO Manufactur...

義隆去年獲利新高 今年5產品續衝

觸控板大廠義隆（2458）昨（11）日舉行法說會，該公司去年營收及獲利都創下歷史新高，每股稅後純益達8.57元。董事長葉儀皓表示，目前訂單不受疫情影響，預計五大產品線業績都將較去年同期成長。

疫情亂市／聖暉工程延宕 估Q1落底

受疫情干擾工程進度延宕，無塵室工程聖暉（5536）1月合併營收10.5億元，月減3.6%、年減11.5%。聖暉表示，第一季不可避免受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情干擾，但僅是工程進度延宕，已簽約未完工的在建工程案量不受影響，隨著中國大陸工案陸續復工，預料今（2020）年整體營運有機會於第一季落底。

藍牙耳機大者恆大 法人看好瑞昱、原相

中國大陸因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，強制各廠商延後開工，目前各家復工狀況與產能利用率不一。法人表示，近期各產業將出現「大者恆大、小廠退出」的淘選趨勢，且預期將以TWS（真無線藍牙耳機）產業最為明顯，而在中、高階TWS耳機晶片廠商中，看好瑞昱（2379）、原相（3227）營運的強勁成長動能。

疫情亂市／朋億工程認列 今年先蹲後跳

半導體暨面板製程供應系統廠朋億（6613）1月合併營收2.93億元，月減15.5%、年減 46.1%，主要因工作天數減少與新冠肺炎（武漢肺炎）影響，部分建廠、擴充產能設備裝機與工程施工的進度遞延認列，但看好今年全球半導體產業景氣帶動接單成長，今年營運可望先蹲後跳。

東元推電動車馬達、驅動器

東元（1504）馬達技術再延伸，今（12）日由董事長邱純枝、總經理連昭志等高層出席，宣布推出電動車動力系統「T Power 90」馬達及驅動器，以自有品牌跨足乘用電動車關鍵零組件市場。

SEMI：4大支柱加持 半導體今年維持成長

SEMI（國際半導體產業協會）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸今（12）日表示，仍看好今（2020）年全球半導體產業表現，今年將持續高科技人才培育計畫，而產業研究總監曾瑞榆說，今年半導體成長趨勢中，5G、資料中心、AI與物聯網扮演四大要角。

台灣大應申報結合未申報 公平會開罰50萬元

公平會今天委員會議決議，台灣大哥大在107年間有應申報結合而未申報的行為，已違反公平交易法規定，因而開罰新台幣50萬元

熱門新聞

開百貨業第一槍！信義商圈業績狠掉7成 微風傳裁員3成

揚言「機師餐加料」遭免職 長榮郭芷嫣臉書吐露半年心聲

鴻海祭「三信三定」 深圳復工

網傳將熄燈 Yahoo：台灣Yahoo拍賣正常營運

工程師疑似染新冠肺炎得意宣揚還趴趴走？ 仁寶：假消息

台積「儲糧」 將發600億公司債

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。