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邱純枝：東元將成為電動車動力系統國產化領頭羊

經濟日報 / 記者張義宮／台北即時報導
東元T Power90馬達及驅動器，將成為電動車動力系統國產化領頭羊。記者張義宮／攝影

東元 （1504）董事長邱純枝表示，推出電動車動力系統T Power90馬達及驅動器，將可打入乘用車、商用車及大型巴士的國際市場，已與國內最大商用車製造商合作3.5噸到5噸車輛，將可成為電動車動力系統國產化的領頭羊。

邱純枝說：「T Power90動力系統目標要搶攻台灣市場之外，第一波瞄向印度、東協與亞太市場的電動車動力系統商機。」

東元今（12）日宣佈自有品牌跨足乘用車電動車關鍵零組件市場。主持發表會的邱純枝指出，東元是目前唯一有能力產製包括電動車用馬達，及驅動控制兩項產品的國產業者，T Power 90動力系統具有低噪音音、模組化的特色，可以擴充到50kW至120kW範圍，適用於多樣化的乘用車與商用車，特別是政府規劃將物流車採用電動車將納入獎勵範圍，有助從柴油車轉化為電動車的新局，挹注商機可期。

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