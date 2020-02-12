台灣之星加值服務、企客雙引擎發威 營收逆勢成長

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
台灣之星表示，積極耕耘物聯往業務，攜手24大應用範疇企業客戶，今年1月申辦量較去年成長七成。圖／台灣之星提供

近期電信業者公布1月營運表現，行動業務較去年同期衰退，台灣之星（3157）則宣布，受惠於加值服務及企業客戶雙引擎發威，用戶數達232萬，1月營收11.33億，逆勢較去年成長2.2%。

新冠肺炎（武漢肺炎）影響全球經濟，台灣之星觀察，自1月下旬疫情爆發以來，仰賴境外旅客產品受到波及，預付型「台灣卡」動能明顯下滑，2月首週日均申辦量驟減51%，而春節期間國外旅遊的原號漫遊服務隨著旅遊警示區域的發布，較1月前三周衰退三成，

不過台灣之星表示，隨著在家防疫帶動居家娛樂樂潮，推動代收服務較去年成長35%。

此外，台灣之星表示，積極耕耘物聯往業務，攜手24大應用範疇企業客戶，今年1月申辦量較去年成長七成。台灣之星行銷事業部資深副總經朱曉幸表示受惠於加值服務、企業客戶雙引擎拉抬，用戶數達232萬，總營收11.33億，年增2.2%。

朱曉幸表示，鑑於防疫期間醫護監測需求大幅提升，攜手物聯網夥伴「嘉通物聯網科技」，透過科技提升疫情監測管理能力，降低染病風險；同時，也考量到民眾在此期間多選擇在家防疫，因而推出網路門市「守護健康 防疫總動員」活動，讓民眾不用出門冒險人擠人，無論門號搭商品、單購商品或續約都只要動動手指。

台灣之星攜手嘉通物聯網科技，投入智慧防疫，聚焦疫情期間諸如醫管人力不足、通報個案分散、資料正確度難掌握及後續追蹤不易等常見問題與挑戰，以患者實際需求出發，推出體積小、非干預且可快速建置的「嘉通健康管理遠程監看系統」，只要簡單掃描感測器上的QRCode完成設定程序，即可透過可攜的AIVB作息體徵感測器記錄受測者的使用者體徵，提供遠端醫師(護)做為診療或監測觀察時的客觀參考數據，此外，當個案通報者有健康趨勢變異時也會即時告警通報，避免與患者頻繁接觸形成感染，有效提升疫情監測並降低監護管理風險。

台灣之星 疫情
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