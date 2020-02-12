疫情延燒 工研院：企業加速海外布局及智慧製造力度

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，隨著中國四大直轄市（北京、上海、廣州、重慶）相繼宣布封閉式管理，疫情發展速度遠比期初發展要來得嚴峻。工研院產科國際所分別對企業及政府提出中長期布局建言。在企業部份，宜加速海外布局，並加強智慧製造投資力度，進而蓄積能量強化產業優勢。

新冠肺炎疫情擴散，工研院產科國際所動員近30名產業分析師，針對台灣半導體、顯示面板、網路通訊、手機組裝、電路板、光學鏡頭、LED、被動元件、汽車零組件、工具機、產業機械、高科技設備、石化、風電材料及零組件、太陽光電、醫療器材、生技醫藥等17項產業，從產業發展現況、兩岸分工模式、保守與悲觀情境推演，以及企業及政府因應策略建議等面向，提出疫情影響與因應見解。

綜合而言，生產據點愈集中在中國大陸、以及目標市場愈以中國為主之產業，所受疫情影響愈大。工研院產科國際所建議企業：應持續進行風險分散加速海外布局、智慧製造降低勞力需求、以及能量蓄積強化產業優勢；政府可以彈性法規抒解企業困境、投資引導協助產業布局、以及環境優化吸引高端企業等，做為因應疫情短期發展與長期產業布局的參考。

對企業而言：

（一） 風險分散加速海外布局：因應疫情後所產生的供應鏈風險（缺料）與客戶價值鏈移動，臺灣產業應分散供應商，並隨客戶加速外移海外或回台生產，避免Made in China的地緣風險。

（二） 智慧製造降低勞力需求：此波疫情對高科技廠商衝擊影響較小，主因之一是自動化程度高，對現場作業人員的依賴度低，不受缺工與延遲開工影響，建議企業持續提高自動化比例，並朝智慧製造發展。

（三） 蓄積能量強化產業優勢：近年紅色供應鏈的快速發展，使得臺灣製造業面對重大市場競爭以及人才流失，此波疫情減緩紅色供應鏈發展速度，臺灣產業應趁此機會，透過研發與創新，加速新產品的驗證和試產計畫，並創造吸引人才駐留的環境，強化產業競爭力。

對政府而言：

（一） 彈性法規抒解企業困境：因應疫情後所產生的企業產能調控/融資需求，政府可於彈性工時、派遣比重、外勞比重、加班等政策上給予適度的放寬，或投資抵減、融資紓困等措施，協助企業因應武漢疫情衝擊。

（二） 投資引導協助產業布局：因應產業分散風險、全球生產布局的策略，政府可透過專案與獎勵措施引導廠商回台或至新南向國家投資，加速企業於中國大陸以外之生產據點設置，並趁勢引導臺灣產業升級。

（三） 環境優化吸引高端企業：因應疫情所造成的中國大陸供應鏈分流，政府可持續優化臺灣的研發人才、先進技術、水電環境等項目，打造適合國際高端企業來台共同研發與創新的環境，並結合臺灣產業優勢，發展下世代高值產品。