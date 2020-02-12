SEMI：半導體成長 5G、資料中心、AI與物聯網扮四要角

SEMI（國際半導體產業協會）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸今（12）日表示，仍看好今年全球半導體產業表現，今年將持續高科技人才培育計畫，而產業研究總監曾瑞榆也指出，今年半導體成長趨勢中，5G、資料中心、AI與物聯網扮演四大要角。

曹世綸表示，SEMI 因應國際科技發展與市場應用趨勢，以智慧移動、智慧製造、智慧醫療、綠色製造、先進製造、智慧數據等6大主題串聯完整產業鏈，期望開創智慧生態圈。此外，他也指出，人才是科技業得以持續成長的關鍵，因此，SEMI將持續推動高科技產業人才培育計畫，SEMI在去年SEMICON期間舉辦的「SEMI 校園大使計畫」與「科技人才圓桌會議」，都可以看到SEMI在人才培育推動上的不遺餘力。

對於今年全球半導體產業展望，SEMI產業研究總監曾瑞榆指出，今年半導體成長趨勢中，5G、資料中心、AI與物聯網扮演四大要角。全球半導體產業經過去年下半年市場的疲軟態勢後，預計在今年迎來強勁復甦；綜觀2020年半導體產業，整體表現仍呈正向趨勢。

曾瑞榆表示，高階智慧型手機市場需求穩定，其中，華為智慧型手機出貨量在去年維持增長趨勢，iPhone 11的市場需求也比預期表現更佳。而在PC方面，預期今年全球PC出貨量將因受限於英特爾(Intel)CPU短缺的問題，市場需求的衰退現象預計持續到今年年中。

此外，全球關注的汽車市場，曾瑞榆則指出，去年全球汽車市場需求萎縮，但隨著半導體市場回暖，今年汽車相關產業預估將有顯著改善。

雖然SEMI仍看好今年全球半導體產業，但曾瑞榆也指出，新冠肺炎（武漢肺炎）的疫情發展及地區性貿易衝突的延伸，仍會是今年整體市場發展情勢的不確定因素。